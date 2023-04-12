На трассе в Имоле пока не закончены работы по модернизации инфраструктуры – но проведению Гран-при «Ф-1» это помешать не должно (RaceFans)

Теги Формула-1 Имола Гран-при Эмилии-Романьи Авто

Организаторы Гран-при Эмилии-Романьи уверены в том, что проведению этапа на автодроме в Имоле ничто не угрожает.

Недавно стало известно об отмене этапа серии гонок на выносливость ELMS, который должен был пройти в Имоле 7 мая. Организаторы отметили, что гонка «4 часа Имолы» была отложена на неопределенный срок, и что они работают над решением проблемы переноса этапа с участниками и руководством автодрома.

Причиной отмены этапа стала задержка в работе над модернизации инфраструктуры автодрома.

«Работы по модернизации паддока и комплекса боксов на автодроме имени Энцо и Дино Феррари в Имоле должны были завершиться к середине апреля, однако задержки в реализации проекта привели к тому, что трасса не будет готова в срок, чтобы принять команды, участвующие в европейской серии «Ле-Ман», Кубка «Мишлен Ле-Ман», европейской серии «Лижье» и «Ламборгини Супер Трофео», – говорится в опубликованном заявлении.

При этом, по информации RaceFans, продолжающиеся работы по модернизации объектов инфраструктуры – которые в основном касаются паддока и комплекса боксов, – не должны стать проблемой при проведении Гран-при «Формулы-1». Гран-при Эмилии-Романьи запланирован на 19-21 мая.

«Вживую «Ф-1» работает только для гонщиков и принцев». Джереми Кларксон сходил на Гран-при – и негодует

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Incendier Deafening
Походу там тоже итальянцы работают.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ibra207
🇮🇹😁
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий