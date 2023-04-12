На трассе в Имоле пока не закончены работы по модернизации инфраструктуры – но проведению Гран-при «Ф-1» это помешать не должно (RaceFans)

Организаторы Гран-при Эмилии- уверены в том, что проведению этапа на автодроме в Имоле ничто не угрожает.

Недавно стало известно об отмене этапа серии гонок на выносливость ELMS, который должен был пройти в Имоле 7 мая. Организаторы отметили, что гонка «4 часа Имолы» была отложена на неопределенный срок, и что они работают над решением проблемы переноса этапа с участниками и руководством автодрома.

Причиной отмены этапа стала задержка в работе над модернизации инфраструктуры автодрома.

«Работы по модернизации паддока и комплекса боксов на автодроме имени Энцо и Дино Феррари в Имоле должны были завершиться к середине апреля, однако задержки в реализации проекта привели к тому, что трасса не будет готова в срок, чтобы принять команды, участвующие в европейской серии «Ле-Ман», Кубка «Мишлен Ле-Ман», европейской серии «Лижье» и «Ламборгини Супер Трофео», – говорится в опубликованном заявлении.

При этом, по информации RaceFans, продолжающиеся работы по модернизации объектов инфраструктуры – которые в основном касаются паддока и комплекса боксов, – не должны стать проблемой при проведении Гран-при «Формулы-1». Гран-при Эмилии-Романьи запланирован на 19-21 мая.

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