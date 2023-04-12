MotoGP. Бастианини пропустит Гран-при Америк – гонщик продолжает восстанавливаться после аварии

Теги Дукати чемпионат мира MotoGP Микеле Пирро Гран-при Америк MotoGP Энеа Бастианини Авто

Пилот «Дукати» Энеа Бастианини пропустит Гран-при Америк. Для итальянца это будет уже вторая пропущенная в нынешнем сезоне гонка.

Бастианини продолжает восстанавливаться после аварии, в которую попал в спринте перед Гран-при Португалии.

На Гран-при Америк Бастианини в составе «Дукати» заменит тест-пилот команды Микеле Пирро.

Ранее стало известно, что гонку в США пропустит и Марк Маркес.

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