MotoGP. Бастианини пропустит Гран-при Америк – гонщик продолжает восстанавливаться после аварии
Пилот «Дукати» Энеа Бастианини пропустит Гран-при Америк. Для итальянца это будет уже вторая пропущенная в нынешнем сезоне гонка.
Бастианини продолжает восстанавливаться после аварии, в которую попал в спринте перед Гран-при Португалии.
На Гран-при Америк Бастианини в составе «Дукати» заменит тест-пилот команды Микеле Пирро.
Ранее стало известно, что гонку в США пропустит и Марк Маркес.
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