MotoGP. Бастианини пропустит Гран-при Америк – гонщик продолжает восстанавливаться после аварии

Пилот « » Энеа Бастианини пропустит Гран-при Америк. Для итальянца это будет уже вторая пропущенная в нынешнем сезоне гонка.

Бастианини продолжает восстанавливаться после аварии, в которую попал в спринте перед Гран-при Португалии.

На Гран-при Америк Бастианини в составе «Дукати» заменит тест-пилот команды Микеле Пирро.

Ранее стало известно, что гонку в США пропустит и Марк Маркес.

MotoGP. Мир – 5-й гонщик, пропускающий Гран-при Аргентины из-за травм, «Хонда» не выступит в гонке