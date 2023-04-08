Карун Чандок о Джиме Кларке: «Величайший гонщик, когда-либо выступавший в «Ф-1»

Теги Джим Кларк Карун Чандок Формула-1 500 миль Индианаполиса Авто

Карун Чандок назвал лучшего гонщика «Формулы-1» всех времен

Эксперт Sky Sports и бывший пилот «Ф-1» считает, что это звание принадлежит Джиму Кларку.

«Величайший гонщик, когда-либо выступавший в «Ф-1»…

Его сезон-1965 до сих пор остается беспрецедентным: чемпион «Ф-1», победитель «Инди-500», чемпион Tasman Cup, чемпион французской «Ф-2» плюс многочисленные победы в легковых автомобилях и спорткарах за один сезон 🤯🤯👌🏽», – написал Чандок в соцсетях.

Двукратный чемпион мира ушел из жизни 55 лет назад – 7 апреля 1968 года Кларк попал в фатальную аварию в немецком Хоккенхайме.

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