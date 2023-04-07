Дэймон Хилл: «В конечном счете Алонсо должен стать руководителем команды «Ф-1», он очень хорош и понимает правила игры»

Чемпион «Формулы-1» 1996 года высоко оценил выступление на Гран-при Австралии.

Хилл отметил, что именно Алонсо первым сориентировался после завала и многочисленных аварий на рестарте, заявив, что дирекция гонки должна провести новый рестарт, откатив положение в пелотоне на момент рестарта.

«Ему стоит стать адвокатом (смеется). Если меня будут подозревать в убийстве, я позову Алонсо защищать меня.

На самом деле Фернандо просто скучно в кокпите. И ему нужно занимать себя чем-то еще (кроме пилотажа). Наматывая круги, он постоянно думает: «Могу ли я оптимизировать стратегию? Дайте мне больше информации». Так что да, он сразу понял, как нужно действовать по регламенту. Конечно, этого вполне можно было ожидать – что тот, кто так долго выступает в «Ф-1» и накопил такой опыт, чему-то научился в процессе, но автоматически быть в этом уверенным все же нельзя».

По словам Хилла, он видит очень много вещей, в которых Алонсо похож на :

«Он вкладывается в гонки, в свою работу, он понимает все и он знает, как нужно действовать – таким же был Михаэль Шумахер. Михаэль понимал, когда открываются возможности и что нужно делать, чтобы этим воспользоваться. Алонсо такой же.

В конечном счете Алонсо должен стать руководителем команды «Формулы-1», он должен быть очень в этом хорош. Он понимает правила этой игры».

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