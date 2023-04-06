«Ф-1» и MotoGP изучают возможность проведения совместных уик-эндов

Босс «Дорны», промоутера MotoGP, Кармело Эспелета высказался о потенциальном проведении уик-эндов вместе с «Формулой-1».

Эспелета сообщил, что уже обсуждал идею с руководителем «Ф-1» .

«Такая мысль посещала меня и Стефано, хотя в данный момент это неосуществимо. Но мы изучаем такую возможность.

Мы ее исследуем – это непросто. Есть вопросы безопасности, поскольку наши измерения не всегда совпадают, спонсорские вопросы. Однако мы все еще думаем», – заявил менеджер.

Эспелета предположил, что совместные уик-энды состоятся не ранее 2027 года, так как до этого сезона у MotoGP подписаны контракты с автодромами.

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