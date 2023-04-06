«Ф-1» и MotoGP изучают возможность проведения совместных уик-эндов

Теги Стефано Доменикали чемпионат мира MotoGP Формула-1 Кармело Эспелета Авто

Босс «Дорны», промоутера MotoGP, Кармело Эспелета высказался о потенциальном проведении уик-эндов вместе с «Формулой-1».

Эспелета сообщил, что уже обсуждал идею с руководителем «Ф-1» Стефано Доменикали.

«Такая мысль посещала меня и Стефано, хотя в данный момент это неосуществимо. Но мы изучаем такую возможность.

Мы ее исследуем – это непросто. Есть вопросы безопасности, поскольку наши измерения не всегда совпадают, спонсорские вопросы. Однако мы все еще думаем», – заявил менеджер.

Эспелета предположил, что совместные уик-энды состоятся не ранее 2027 года, так как до этого сезона у MotoGP подписаны контракты с автодромами.

Теперь гонки «Ф-1» останавливают даже из-за гравия на треке, но аварий только больше. Спросили судью, в чем смысл

15 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
M93
Денег хочется больше, вот и лезут бредовые идеи. Два самодостаточных соревнования. Ничего этого не нужно.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Владимир
Ответ M93
Смысл говорить о таких проектах ради одной гонки? У них намного большие планы. Проблема в воплощении. Ты же читай, что перспектива нескольких лет, еари это вообще состоится. Как по мне ничего из этого не выйдет.
Мне не слишком понятно куда они планируют все это впихнуть. Уик-Энд в Ф-1 до предела насыщен: Ф-2, Ф-3, суперкубок Порше и т.д. Плюс с разметкой на стартовой решетке будет беда
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
M93
Ответ Владимир
Это же не на все этапы. Проведут в Барселоне и дело с концом
Смысл говорить о таких проектах ради одной гонки? У них намного большие планы. Проблема в воплощении. Ты же читай, что перспектива нескольких лет, еари это вообще состоится. Как по мне ничего из этого не выйдет.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Владимир
Ответ M93
Ну и в чем смысл если речь об объединении, т.е. на одном этапе? Об этом было интервью Эспелеты и Доминикали на моторесурсе. Главная проблема в том, что MotoGP нужны более большие зоны вылета, чего нет на многих трассах Формулы 1, в особенности городских. А MotoGP в разы травмоопасные. Я вообще не виду смысла в этой идее.
Это же не на все этапы. Проведут в Барселоне и дело с концом
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Jurijs isajevs
Ответ M93
Ну и в чем смысл если речь об объединении, т.е. на одном этапе? Об этом было интервью Эспелеты и Доминикали на моторесурсе. Главная проблема в том, что MotoGP нужны более большие зоны вылета, чего нет на многих трассах Формулы 1, в особенности городских. А MotoGP в разы травмоопасные. Я вообще не виду смысла в этой идее.
Да, согласен. По мне, это утопия. Лмно я против. Они очень самодостаточные гонки, бутерброд тут неуместен.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
timx
придется билеты в 2 раза поднимать. на это точно не пойдут. Но один спаренный уикенд в году с двумя элитными гонками однозначно пошел бы на пользу зрелищу и гонкам!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ascari
Не надо портить мотоGP совместными выступлениями с Ф1!!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Luca di Montezemolo
На одной трассе проведут в Испании, если проведут, а разговоров то, никто не будет их проводить вместе постоянно,как бабло делить будут , чтобы не потерять в бабле надо и цены на билеты поднимать и трибуны строить чтобы больше зрителей, если это вообще возможно, где то уже итак аншлаги.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
M93
Ответ Гарик из Питера
Мне кажется они их в одну неделю не будут впихивать,просто сделают на одной неделе мотогп на следующей ф1,просто щас в календаре трассы мото и ф1 этапы очень далеко друг от друга стоят)
Ну и в чем смысл если речь об объединении, т.е. на одном этапе? Об этом было интервью Эспелеты и Доминикали на моторесурсе. Главная проблема в том, что MotoGP нужны более большие зоны вылета, чего нет на многих трассах Формулы 1, в особенности городских. А MotoGP в разы травмоопасные.

Я вообще не виду смысла в этой идее.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
kaimussen
Ответ Влад Буся
Ну они естественно поедут не одновременно, будет так же как с кубком порше и молодежками. Выберут этапы, куда не приезжает ф2 и ф3, и поставят туда гонки мотогп, как вариант.
Я не думал, что нужно тег *сарказм* в подобных сообщениях ставить.
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Влад Буся
Ответ kaimussen
Тут двадцать болидов разъехаться на трассе не могут, а они ещё и двухколёсных выпустить собрались) Останется кузовные впихнуть и грузовики, чтобы получился МКАД.
Ну они естественно поедут не одновременно, будет так же как с кубком порше и молодежками. Выберут этапы, куда не приезжает ф2 и ф3, и поставят туда гонки мотогп, как вариант.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
うちはイタチ
Ответ Гарик из Питера
Мне кажется они их в одну неделю не будут впихивать,просто сделают на одной неделе мотогп на следующей ф1,просто щас в календаре трассы мото и ф1 этапы очень далеко друг от друга стоят)
СОВМЕСТНЫХ уик-эндов
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Гарик из Питера
Ответ Jurijs isajevs
И кто тогда будет главнее ?
Мне кажется они их в одну неделю не будут впихивать,просто сделают на одной неделе мотогп на следующей ф1,просто щас в календаре трассы мото и ф1 этапы очень далеко друг от друга стоят)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Jurijs isajevs
И кто тогда будет главнее ?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
kaimussen
Тут двадцать болидов разъехаться на трассе не могут, а они ещё и двухколёсных выпустить собрались) Останется кузовные впихнуть и грузовики, чтобы получился МКАД.
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий