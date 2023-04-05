Логан Сарджент о столкновении с де Врисом: «Нажал на тормоз и оба передних колеса мгновенно заблокировались, я ничего не мог сделать»

Пилот « » Логан Сарджент извинился перед Ником де за аварию на рестарте .

По словам Сарджента, он стал еще одним гонщиком, пострадавшим от плохого прогрева резины в сложившихся обстоятельствах. После столкновения оба гонщика не смогли выйти на рестарт заезда и выбыли из гонки.

«На последнем рестарте произошло что-то очень странное. По ощущениям, я тормозил точно так же, как и на двух предыдущих рестартах, но в этот раз, судя по всему, ни шины, ни тормоза просто не прогрелись до нужной температуры.

Я нажал на педаль тормоза и оба передних колеса мгновенно заблокировались, я ничего не мог сделать. Я извиняюсь перед Ником, я точно не хотел вот так заканчивать свой день. Он и так складывался достаточно тяжело, а закончилось все настоящим разочарованием», – рассказал Сарджент.

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