Ральф Шумахер: «Не думаю, что «Феррари» удастся сократить отставание, а изменить концепцию болида будет очень непросто»
Бывший пилот «Формулы-1» Ральф Шумахер поделился мнением о перспективах «Феррари» в нынешнем сезоне.
Шумахер считает, что «Феррари» не удастся догнать «Ред Булл» и команде стоит сосредоточиться на постепенном прогрессе.
«Может ли «Феррари» сократить отставание? Я так не думаю. Мне кажется, у «Феррари» по-прежнему есть проблемы с надежностью, выносливостью. И прямо сейчас изменить концепцию болида им будет очень непросто.
Не стоит забывать и о действующем ограничении бюджетов команд. Так что у команд на самом деле не так много возможностей тратить деньги. Вот почему это может занять больше времени. К тому же, три недели (до гонки в Баку) на самом деле пролетят быстро, а команда должна быть уверена в том, что работает над правильным обновлением.
В гонке «Феррари» смотрелась чуть лучше. Но во многом это обусловлено особенностями трассы. При этом в прошлом году мы уже видели, как «Феррари» очень сильно начала сезон, и чем потом все закончилось. Так что у Фредерика Вассера много работы», – рассказал Шумахер.
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