Франц Тост: «Цунода будет готов к «Ред Булл» в 2025 году, думаю. Юки на верном пути»

Теги Гран-при Австралии Ред Булл Альфа Таури Франц Тост Формула-1 Серхио Перес Юки Цунода Авто

Франц Тост рассказал, когда ждет замену Серхио Переса на Юки Цуноду

По словам руководителя «Альфа Таури», Цунода способен пробиться в «Ред Булл», но не в следующем сезоне.

«Юки на данный момент провел две крайне сильные гонки. Я очень за него рад. Не его вина, что мы пока неконкурентоспособны.

Насколько я знаю, у Серхио Переса контракт на следующий сезон. Могу лишь сказать, что Юки на верном пути, он прибавил во всех отношениях. Но, полагаю, он должен пилотировать за «Альфа Таури» и в 2024 году. Думаю, он наконец будет готов к «Ред Булл» в 2025 году», – сообщил Тост в интервью Sport1 перед Гран-при Австралии.

Гонку в Мельбурне Цунода завершил десятым и принес команде первые очки в сезоне.

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2 комментария

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Vano32rus
Две хороших гонки - это дебютная, а ещё в конце того же сезона в Абу-Даби. В 2035 может и возьмут в РБ
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Рнпрл Аари
В аккурат вместо Переса)). Ну пока начало неплохое у него прогресс есть
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