Франц Тост: «Цунода будет готов к «Ред Булл» в 2025 году, думаю. Юки на верном пути»

Франц Тост рассказал, когда ждет замену Серхио Переса на Юки Цуноду

По словам руководителя «Альфа Таури», Цунода способен пробиться в « », но не в следующем сезоне.

«Юки на данный момент провел две крайне сильные гонки. Я очень за него рад. Не его вина, что мы пока неконкурентоспособны.

Насколько я знаю, у контракт на следующий сезон. Могу лишь сказать, что Юки на верном пути, он прибавил во всех отношениях. Но, полагаю, он должен пилотировать за « » и в 2024 году. Думаю, он наконец будет готов к «Ред Булл» в 2025 году», – сообщил в интервью Sport1 перед Гран-при Австралии.

Гонку в Мельбурне Цунода завершил десятым и принес команде первые очки в сезоне.

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