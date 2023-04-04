Мартин Брандл: «В случае ухода Хэмилтона у «Мерседеса» есть Расселл, готовый к такой роли»
Мартин Брандл заявил, что Джордж Расселл способен повести за собой «Мерседес»
Расселл сошел на Гран-при Австралии из-за возгорания болида, в то время как его напарник Льюис Хэмилтон завоевал второе место.
«Джордж пилотирует прекрасно. Между двумя гонщиками трудно выбрать лучшего, и это огромный комплимент Джорджу Расселлу, учитывая, как хорош Льюис Хэмилтон, как он мотивирован.
«Мерседесу» это говорит о том, что, к примеру, в случае ухода Льюиса у команды уже есть Джордж Расселл, готовый к такой роли – как в квалификациях, так и в гонках.
Он отстает от Льюиса в чемпионате на 20 очков – разумеется, из-за схода в Австралии. У команды отличный состав. Надо отдать должное Джорджу, а также Льюису, который пилотирует крайне хорошо», – поделился мнением комментатор Sky Sports и бывший пилот «Формулы-1».
Расселл – лучший пилот Гран-при Австралии по версии The Race, Ферстаппен – 5-й, Леклер – 16-й
https://www.sports.ru/automoto/1114950527-toto-volff-mersedes-dobudet-xemiltonu-8-j-titul-dazhe-esli-mne-pridets.html?sl=1
Вы будете отрицать, что очевидно, в чью пользу все будет решаться? Понимаю, что вашего священного Льюиса трогать нельзя, но здесь босс команды все по полкам расставил. Или не достаточно явно?