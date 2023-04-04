Мартин Брандл: «В случае ухода Хэмилтона у «Мерседеса» есть Расселл, готовый к такой роли»

Теги Гран-при Австралии Льюис Хэмилтон Мартин Брандл Формула-1 Мерседес Джордж Расселл Авто

Мартин Брандл заявил, что Джордж Расселл способен повести за собой «Мерседес»

Расселл сошел на Гран-при Австралии из-за возгорания болида, в то время как его напарник Льюис Хэмилтон завоевал второе место.

«Джордж пилотирует прекрасно. Между двумя гонщиками трудно выбрать лучшего, и это огромный комплимент Джорджу Расселлу, учитывая, как хорош Льюис Хэмилтон, как он мотивирован.

«Мерседесу» это говорит о том, что, к примеру, в случае ухода Льюиса у команды уже есть Джордж Расселл, готовый к такой роли – как в квалификациях, так и в гонках.

Он отстает от Льюиса в чемпионате на 20 очков – разумеется, из-за схода в Австралии. У команды отличный состав. Надо отдать должное Джорджу, а также Льюису, который пилотирует крайне хорошо», – поделился мнением комментатор Sky Sports и бывший пилот «Формулы-1».

Расселл – лучший пилот Гран-при Австралии по версии The Race, Ферстаппен – 5-й, Леклер – 16-й

Тото Вольфф: «Мы выглядели лучше, чем есть на самом деле»

7 комментариев

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irs118return
Рассел растирзал Люсю как тузик тряпку , что в прошлом году , что в этом рвёт, в Австралии Тотохе пришлось болид Рассела в боксы отправить , чтоб Люся хоть разок на подиум заехал , а то все уже начали прозревать насколько липовым оказался 18 кратный))
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Рнпрл Аари
Ну тут можно отметить что и Рассел себя в обиду не даёт, в Австралии забавно он от Хэма по радио защищался)))
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RG26
Ответ Aleus Marcus
приведи хоть один явный пример того, как задвигали Рассела!
«Джордж, пропусти его» - такого не было (пока?). Но вот если почитать интервью Тото, то думаю станет очевидно.

https://www.sports.ru/automoto/1114950527-toto-volff-mersedes-dobudet-xemiltonu-8-j-titul-dazhe-esli-mne-pridets.html?sl=1

Вы будете отрицать, что очевидно, в чью пользу все будет решаться? Понимаю, что вашего священного Льюиса трогать нельзя, но здесь босс команды все по полкам расставил. Или не достаточно явно?
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Aleus Marcus
Ответ RG26
Точно. Но пока Льюис не уйдет, Рассела так и будут задвигать в угоду приме. Поэтому очень хочется, чтоб по итогам сезона Джордж был выше как по квалификациям, так и по очкам.
приведи хоть один явный пример того, как задвигали Рассела!
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dw4xbhdgb8
Ответ RG26
Точно. Но пока Льюис не уйдет, Рассела так и будут задвигать в угоду приме. Поэтому очень хочется, чтоб по итогам сезона Джордж был выше как по квалификациям, так и по очкам.
Увы и ах, не будет такого)
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RG26
Ответ Iurcel
Рассел готов и без ухода Льиса)
Точно. Но пока Льюис не уйдет, Рассела так и будут задвигать в угоду приме. Поэтому очень хочется, чтоб по итогам сезона Джордж был выше как по квалификациям, так и по очкам.
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Iurcel
Рассел готов и без ухода Льиса)
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