Тото Вольфф: «Мы выглядели лучше, чем есть на самом деле»

Теги Гран-при Австралии Формула-1 Мерседес Тото Вольфф Джордж Расселл Авто

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольфф считает, что на Гран-при Австралии команде помогли условия.

В гонке в Альберт-Парке семикратному чемпиону Льюису Хэмилтону удалось финишировать на втором месте – это первый подиум «Мерседеса» в сезоне-2023. Инженеры смогли найти верные настройки, что впечатлило многих. Считается, что на трассе Гран-при Австралии очень тонкая грань между верными настройками и ошибочными.

«Нам помогла трасса и асфальт. Мы выглядели лучше, чем есть на самом деле», – объяснил позже Вольфф.

Руководитель «Мерседеса» также рассказал о неполадках в болиде Джорджа Расселла. По ходу гонки у пилота загорелся двигатель, из-за чего ему пришлось сойти. По словам Тото, на первый взгляд проблема в одном из цилиндров. Однако команда детальнее изучит вопрос позже на базе.

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5 комментариев

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Donotbother
Зачем сея песня нужна некоторым из пилотов Мерседеса - вопрос ясный. Но зачем автобренду самополивание #оvном - загадка)) Видимо, служат своему господину)
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King_X
Вот не стыдно им столько лет такую фигню лицемерно выдавать
10 лет удивляются своей скорости, ахах
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Великий Алонсо
Да, а на самом деле вы едете примерно в темпе Хааса и Альфа Ромео, слышали уже
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+1
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MemoMoreno
Редд Буллы начали уже бесить. Как же надоело смотреть каждый год одно и тоже. 10 лет терпели Мерсов, теперь походу будем терпеть 20 лет Реддбуллов.
0
-3
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Hafiz
Да, конечно)
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-1
-1
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