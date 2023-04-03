Тото Вольфф: «Мы выглядели лучше, чем есть на самом деле»
Руководитель «Мерседеса» Тото Вольфф считает, что на Гран-при Австралии команде помогли условия.
В гонке в Альберт-Парке семикратному чемпиону Льюису Хэмилтону удалось финишировать на втором месте – это первый подиум «Мерседеса» в сезоне-2023. Инженеры смогли найти верные настройки, что впечатлило многих. Считается, что на трассе Гран-при Австралии очень тонкая грань между верными настройками и ошибочными.
«Нам помогла трасса и асфальт. Мы выглядели лучше, чем есть на самом деле», – объяснил позже Вольфф.
Руководитель «Мерседеса» также рассказал о неполадках в болиде Джорджа Расселла. По ходу гонки у пилота загорелся двигатель, из-за чего ему пришлось сойти. По словам Тото, на первый взгляд проблема в одном из цилиндров. Однако команда детальнее изучит вопрос позже на базе.
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