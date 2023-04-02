Макс Ферстаппен об авариях в конце Гран-при Австралии: «Если бы мы провели рестарт с ходу, ничего этого бы не случилось»

Теги Гран-при Австралии ФИА Ред Булл Формула-1 Макс Ферстаппен Авто

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен высказался о причинах сразу нескольких аварий, которые произошли на рестарте Гран-при Австралии в конце заезда.

По словам Ферстаппена, возникшего хаоса можно было бы избежать в случае рестарта с ходу, за машиной безопасности, а не с места.

Гонка была остановлена незадолго до финиша после аварии Кевина Магнуссена.

«На мой взгляд все очевидно. Я просто не понял, зачем вообще был нужен этот красный флаг. Если бы дирекция гонки просто выпустила на трассу машину безопасности, а потом провела рестарт с ходу, мы бы не увидели всех этих аварий, ничего бы не случилось  и мы бы спокойно финишировали. Так что в конечном счете они сами создали эту проблему», – рассказал Ферстаппен.

3 аварии, 4 схода, 2 вылета в гравий – в «Ф-1» перезапустили гонку на два финальных круга. И обнулили все смены позиций!

6 комментариев

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TravenS
А ещё на рестарте с ходу сложно профукать позицию на старте)
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Мария Голденштерн
Верните Берни.)
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Engelbert
Откровенно говоря сложно обвинить стюардов в том дерьме, которая случилась после рестарта вторых флагов. Сухая, солнечная погода, на трассе нет обломков, машины после паузы обслужили. Но нет, обычный по сути старт гонщики превратили в битву на выживание. А зачем?
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Wellerman
Если бы все ехали, как в точно такой же ситуации в Баку 2021, проблем бы не было. Гонщики чуть съехали с катушек? Проблемы гонщиков, а не судей.
+4
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NastyNay
Так давайте вообще тогда отменим старты с мест в гран-при, если мы боимся аварий
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Анри Карлайл
Верните Маси..
#returnmasi
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