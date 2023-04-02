Макс Ферстаппен об авариях в конце Гран-при Австралии: «Если бы мы провели рестарт с ходу, ничего этого бы не случилось»

Пилот « » высказался о причинах сразу нескольких аварий, которые произошли на рестарте в конце заезда.

По словам Ферстаппена, возникшего хаоса можно было бы избежать в случае рестарта с ходу, за машиной безопасности, а не с места.

Гонка была остановлена незадолго до финиша после аварии Кевина Магнуссена.

«На мой взгляд все очевидно. Я просто не понял, зачем вообще был нужен этот красный флаг. Если бы дирекция гонки просто выпустила на трассу машину безопасности, а потом провела рестарт с ходу, мы бы не увидели всех этих аварий, ничего бы не случилось и мы бы спокойно финишировали. Так что в конечном счете они сами создали эту проблему», – рассказал Ферстаппен.

3 аварии, 4 схода, 2 вылета в гравий – в «Ф-1» перезапустили гонку на два финальных круга. И обнулили все смены позиций!