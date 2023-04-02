Оскар Пиастри: «Столько очков с такой машиной – отличный результат для «Макларена»

Теги Гран-при Австралии Макларен Формула-1 Ландо Норрис Оскар Пиастри Авто

Оскар Пиастри прокомментировал очки в домашней гонке.

Пиастри финишировал восьмым на Гран-при Австралии, его напарник Ландо Норрис – шестым. Очки стали первыми для «Макларена» в нынешнем сезоне и дебютными для Оскара в «Формуле-1», а также помогли команде подняться на пятое место в Кубке конструкторов. На счету коллектива из Уокинга 12 баллов.

«Безумная гонка. Нам удалось избежать неприятностей и финишировать в очках. Потрясающе, для нас это хороший день.

Заработать столько очков на ранней стадии сезона с такой машиной, которая у нас есть на данный момент – отличный результат, в котором мы нуждались. Естественно, я рад заработать первые баллы, тем более здесь, дома.

Первые две гонки для команды сложились нездорово, и во многом из-за вещей, которые были не в нашей власти. Сейчас такие факторы сыграли в нашу пользу – приятно, когда ты выигрываешь от того, что что-то идет не так», – сказал мельбурнец.

Пиастри выделил аспекты, на которые стоит обратить внимание «Макларену» и самому гонщику:

«День для нас сложился позитивно, но нужно извлечь некоторые уроки. Пока мы достаточно медленные на прямых, и нужно будет этим заняться, но даже с четвертой зоной DRS обгонять тут все равно трудно.

Я могу поработать над кое-какие вещами и сделать выводы по поводу наиболее эффективного использования батареи при обгонах».

«Макларен» поднялся с последнего на 5-е место, все команды набрали очки в 2023 году

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4 комментария

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Виталий Белоус
Ответ Михаил Пивненко
Пиастри впечатляет по началу сезона. Не сильно отстаёт от Ландо в квалификации и стабильно доезжает в гонках, сохраняя шины.
В СА особенно сильно отстал)
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Tutti Pazzi per Materazzi
Ответ Paninaro
Как вам Пиастри по поведению? Вроде норм паренёк, не быдлан.
Пока что вполне неплохое впечатление оставляет, посмотрим как дальше пойдет
+1
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+1
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Михаил Пивненко
Пиастри впечатляет по началу сезона. Не сильно отстаёт от Ландо в квалификации и стабильно доезжает в гонках, сохраняя шины.
+4
-1
+3
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Paninaro
Как вам Пиастри по поведению? Вроде норм паренёк, не быдлан.
+2
-2
0
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