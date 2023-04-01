Джордж Расселл: «Ферстаппен очень быстр, но мы должны хотя бы попробовать побороться за победу»

Пилот «Мерседеса» заявил, что постарается бросить вызов и выиграть .

По словам Расселла, у него может появиться шанс при удачном старте и хорошо проведенном первом круге гонки:

«Ну, мы должны хотя бы попробовать, не так ли? Мы должны постараться побороться за победу. Макс будет очень быстр, никто этого не скрывает. Но на этой трассе, как мне кажется, очень непросто обгонять. Так что старт и первый круг будут чрезвычайно важны.

Тем не менее, у болида «Ред Булл» просто феноменальная максимальная скорость, так что бороться с Максом будет очень сложно. Но посмотрим, что мы сможем сделать».

Говоря о прогрессе « » Расселл объяснил такой рывок в скорости оптимизацией настроек болида:

«На самом деле мы очень и очень многое можете сделать за счет настроек болида. Насколько мягким или жестким будет управление, подвеска, какая у вас высота дорожного просвета, каким получается механический баланс.

Также вы стремитесь получить максимальную отдачу от резины – меняете давление в шинах, медленнее или быстрее проезжаете установочные круги. И когда вам удается выжать максимум их каждого аспекта – вы можете совершить очень большой скачок вперед.

И мне кажется, что именно это наша команда умеет лучше всего – действительно развиваться в течение года с той же машиной, с которой начинает».

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