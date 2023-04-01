Гельмут Марко о вылете Переса: «Дело в тонких настройках картографии двигателя. Серхио не был в себе уверен и действовал импульсивно»

Теги Гран-при Австралии Ред Булл Формула-1 Гельмут Марко Серхио Перес Авто

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко рассказал, что проблемы Серхио Переса в квалификации к Гран-при Австралии не были связаны с надежностью болида австрийской команды.

Согласно заявлению Марко, главным образом вылет произошел из-за ошибки Переса:

«Проблемы с настройками двигателя появились у Серхио еще в третьей практике. Думаю, из-за этого у него появилось чувство неуверенности, и поэтому он поскользнулся.

Возможно, дело было в не оптимальных настройках, но Серхио не был в себе уверен, действовал импульсивно. На первом круге покрытие трассы было еще слишком гладким, а шины были еще холоднее и все вместе это привело к тому что он, к сожалению, соскользнул с трассы».

По словам Марко, проблемы с тормозами у Переса связаны с неправильными настройками картографии двигателя:

«В этот уик-энд у нас не было проблем с надежностью техники. Дело в тонких настройках картографии двигателя. Но само по себе это не имеет никакого отношения к вопросу надежности».

Марко добавил, что с учетом особенностей трассы команда будет довольна, если завтра Пересу в принципе удастся прорваться в очковую зону:

«Обгонять на этой трассе очень трудно. Так что, если в итоге нам (в случае с Пересом) удастся набрать очки в этой гонки, мы уже должны быть этому рады».

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3 комментария

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irs118return
а как быть уверенным , если машина не позволяет, дед с утра без таблеток можно понять)
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TravenS
Ответ TravenS
Короче, сначала у Переса всё было круто, а у Макса наоборот. После Пересу нахимичили с картографией, и Макс снова со скиллом
А сам Перес поёт песню про баланс тормозов)
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TravenS
Короче, сначала у Переса всё было круто, а у Макса наоборот. После Пересу нахимичили с картографией, и Макс снова со скиллом
+2
-4
-2
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