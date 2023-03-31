«Бриджстоун» заинтересован в возвращении в «Формулу-1» с 2025 года (AMuS)

Теги ФИА Бриджстоун Пирелли Формула-1 Авто

В «Формуле-1» могут снова появиться шины «Бриджстоун».

ФИА открыла тендер на поставку покрышек с сезона-2027. Конкурс покрывает период с 2025 по 2027 год с опцией продления на сезон-2028. С 2011 года единственным поставщиком шин для «Ф-1» является «Пирелли», действующий контракт истекает в конце следующего сезона. «Бриджстоун» производил покрышки с 1997 по 2010 год, а также для отдельных этапов в 1976-м и 1977-м.

В «Бриджстоун» серьезно заинтересованы в возвращении, пишет Auto Motor und Sport со ссылкой на источники в паддоке. «Пирелли» уже дала понять, что будет рада сохранить статус поставщика «Ф-1», однако, по всей видимости, у итальянцев появились конкуренты.

Контракты на поставку шин являются эксклюзивными с 2007 года и останутся таковыми в будущем. «Ф-1» избегает «шинных войн», чтобы не повышать траты.

Борьба за тендер пойдет на руку «Либерти Медиа», владеющей «Ф-1», подчеркивают журналисты. Контракт с «Пирелли» приносит чемпионату от 30 до 40 миллионов долларов в год, а конкуренция, по всей видимости, позволит заработать больше.

Заинтересованные стороны должны подать заявки до середины мая. В «Пирелли» ожидают, что решение будет принято к летнему перерыву.

ФИА открыла тендер на поставку шин для «Формулы-1» с сезона-2025

«Главная проблема – непосредственно прогрев шин». Валттери Боттас – о возможном отказе «Ф-1» от термочехлов

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Рнпрл Аари
Ответ Алексей
Бридж потому и ушёл, что в последний раз обделались и испортили сезон многим.
Ну у всех бывают ошибки, возможно в этот раз лучше сработают, также есть много других хороших производителей
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей
Ответ Рнпрл Аари
Будет интересно если выиграет не Пирелли. Возможно у другого производителя получится лучше
Бридж потому и ушёл, что в последний раз обделались и испортили сезон многим.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Матрёшка Ефросиьевна
ещё бы Мишлен вернулись. было бы очень интересно кто что выбрал бы. возможно даже расклад сил поменялся бы. хотелось чтобы у команд был выбор
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Рнпрл Аари
Будет интересно если выиграет не Пирелли. Возможно у другого производителя получится лучше
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий