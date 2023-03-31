«Бриджстоун» заинтересован в возвращении в «Формулу-1» с 2025 года (AMuS)

В «Формуле-1» могут снова появиться шины «Бриджстоун».

ФИА открыла тендер на поставку покрышек с сезона-2027. Конкурс покрывает период с 2025 по 2027 год с опцией продления на сезон-2028. С 2011 года единственным поставщиком шин для «Ф-1» является «Пирелли», действующий контракт истекает в конце следующего сезона. «Бриджстоун» производил покрышки с 1997 по 2010 год, а также для отдельных этапов в 1976-м и 1977-м.

В «Бриджстоун» серьезно заинтересованы в возвращении, пишет Auto Motor und Sport со ссылкой на источники в паддоке. «Пирелли» уже дала понять, что будет рада сохранить статус поставщика «Ф-1», однако, по всей видимости, у итальянцев появились конкуренты.

Контракты на поставку шин являются эксклюзивными с 2007 года и останутся таковыми в будущем. «Ф-1» избегает «шинных войн», чтобы не повышать траты.

Борьба за тендер пойдет на руку «Либерти Медиа», владеющей «Ф-1», подчеркивают журналисты. Контракт с «Пирелли» приносит чемпионату от 30 до 40 миллионов долларов в год, а конкуренция, по всей видимости, позволит заработать больше.

Заинтересованные стороны должны подать заявки до середины мая. В « » ожидают, что решение будет принято к летнему перерыву.

ФИА открыла тендер на поставку шин для «Формулы-1» с сезона-2025

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