Отмар Сафнауэр: «Альпин» вела переговоры с Риккардо»

Отмар Сафнауэр рассказал, что Даниэль Риккардо мог вернуться в «Рено» / «Альпин».

До « » Риккардо представлял французскую команду, когда она выступала как « ». По окончании сезона-2022 Даниэль покинул Уокинг и стал третьим гонщиком «Ред Булл».

«Мы вели переговоры с и в итоге подписали Пьера [ ], когда он стал доступен.

Он (Риккардо) теперь в « », но я считаю его фантастическим пилотом. Он еще молод, и меня не удивит, если он вернется к гонкам в будущем», – сообщил руководитель «Альпин» перед Гран-при Австралии.

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