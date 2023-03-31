Отмар Сафнауэр: «Альпин» вела переговоры с Риккардо»
Отмар Сафнауэр рассказал, что Даниэль Риккардо мог вернуться в «Рено» / «Альпин».
До «Макларена» Риккардо представлял французскую команду, когда она выступала как «Рено». По окончании сезона-2022 Даниэль покинул Уокинг и стал третьим гонщиком «Ред Булл».
«Мы вели переговоры с Даниэлем и в итоге подписали Пьера [Гасли], когда он стал доступен.
Он (Риккардо) теперь в «Ред Булл», но я считаю его фантастическим пилотом. Он еще молод, и меня не удивит, если он вернется к гонкам в будущем», – сообщил руководитель «Альпин» перед Гран-при Австралии.
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