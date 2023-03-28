Алан Джонс: «Не представляю возвращение Риккардо в «Формулу-1»

Теги Феррари Макларен Ред Булл Алан Джонс Формула-1 Серхио Перес Даниэль Риккардо Макс Ферстаппен Оскар Пиастри Авто

Чемпион мира 1980 года Алан Джонс рассказал, почему Даниэль Риккардо не вернется в «Ф-1».

Риккардо покинул «Макларен» в конце сезона-2022 и стал третьим пилотом «Ред Булл». Джонс отметил, что Даниэль был слишком сосредоточен на негоночной деятельности.

«Не думаю, что он получит шанс в «Ред Булл», если ничего не случится с двумя основными гонщиками. Вряд ли он проведет Гран-при.

Сомневаюсь [что он окажется на решетке в 2024 году]. Пожалуй, у «Ред Булл» нет причин не переподписать Переса, а Ферстаппен [останется], разумеется. И мне не кажется, что кто-либо уйдет из «Феррари» – я просто не вижу, куда он может пойти.

Конечно, любой пилот хочет закончить карьеру на высокой ноте, и жаль, что по какой-то причине его скорость упала – не думаю, что даже он знает, почему. Как я уже сказал, не представляю его возвращение в «Формулу-1».

На мой взгляд, он скорее был занят делами вне кокпита, чем в нем. Таково мое мнение», – поделился Джонс мнением о Риккардо.

Австралиец высказался и о другом соотечественнике – сменщике Риккардо в «Макларене» Оскаре Пиастри:

«Я считаю, он способен стать чемпионом мира. Время от времени появляются гонщики с грандиозным талантом, и, полагаю, он один из таких. Везде, где приземлялась его задница, он побеждал – похвастаться подобным могут немногие.

Безусловно, у него есть способности для того, чтобы стать чемпионом мира».

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1 комментарий

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Алексей
Пока что она упала в маки, и там нету шансов на титул/победы/подиумы. Т.ч. сейчас он точно ошибается насчёт пиастри.
А дальше все знают ф1 - посидеть пару лет в такой команде, и в топы не позовут.
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