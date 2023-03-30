«Мы могли бы сейчас проводить 30-32 Гран-при за сезон». Доменикали – о количестве желающих принимать гонки «Ф-1»

Теги ФИА Стефано Доменикали Формула-1 Авто

Руководитель «Формулы-1» Стефано Доменикали рассказал о большим количестве желающих проводить Гран-при.

По словам Доменикали, желающих принять у себя Гран-при «Ф-1» стран так много, что сейчас, при желании, руководство чемпионата могло бы расширить календарь до 32 гонок.

При этом Доменикали заявил, что «Формула-1» не собирается сильно расширять сезон и максимально возможным количеством Гран-при в год остается 24.

«Сейчас мы и правда могли бы проводить 30-32 Гран-при за год. Просто потому, что сейчас все хотят проводить Гран-при «Формулы-1», – рассказал Доменикали.

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1 комментарий

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Ват-сон
ну сделали бы как в футболе, две лиги, высшую и первую
(последняя из высшей выбывает в первую, а первая из первой идет в высшую) ))
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