Джордж Расселл о возврате Алонсо третьего места на Гран-при Саудовской Аравии: «Это правильное решение»

Теги ФИА Фернандо Алонсо Формула-1 Мерседес Астон Мартин Джордж Расселл Гран-при Саудовской Аравии Авто

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл рассказал, как воспринял новость об отмене штрафа Фернандо Алонсо и возвращение испанцу третьей позиции на Гран-при Саудовской Аравии.

После финиша Алонсо оштрафовали на 10 секунд и на третье место в протоколе переместился Расселл, но через несколько часов апелляция «Астон Мартин» была успешно удовлетворена, и Алонсо вернули третье место.

«Вообще-то Фернандо был первым, кто сообщил мне об этом, потому что мы пересеклись в аэропорту. Очевидно, что это правильное решение. Просто немного досадно, что возникла вся эта путаница и в нее было втянуто много людей.

Я со своей стороны могу сказать, что нам не казалось, что мы заслужили третье место. Хотя когда тебе присуждают третье место – это тоже приятно. Но потом его забрали обратно. Получилось как-то глупо», – рассказал Расселл.

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6 комментариев

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Сергей Богатырев
Ответ Grigori86
Для Астон Мартин это очень важно.
для команды, конечно, да. Я говорил об отношении гонщиков и болельщиков.
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doctor.morge
Недотрехкратный и недотрехместный:)
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Fonbaron
Достойно ответил. Думал разноется, типа я заслужил.. а ответил адекватно
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Grigori86
Ответ Сергей Богатырев
прямо все упёрлись из-за кубка за третье место) если бы не эта история, к концу сезона никто бы не вспомнил, кто там третье место занял. Думаю, что и Алонсо на это третье место плюс-минус пофиг, с учётом того, что у него 30+ побед в Гран-при.
Для Астон Мартин это очень важно.
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Сергей Богатырев
Ответ Niko [Ars]
https://images.app.goo.gl/BjvdbAqoKTAkPgu6A кубок отцу отдал, БЫСТРО ⚡
прямо все упёрлись из-за кубка за третье место) если бы не эта история, к концу сезона никто бы не вспомнил, кто там третье место занял. Думаю, что и Алонсо на это третье место плюс-минус пофиг, с учётом того, что у него 30+ побед в Гран-при.
+1
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Niko [Ars]
https://images.app.goo.gl/BjvdbAqoKTAkPgu6A

кубок отцу отдал, БЫСТРО ⚡
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