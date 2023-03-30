Джордж Расселл о возврате Алонсо третьего места на Гран-при Саудовской Аравии: «Это правильное решение»
Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл рассказал, как воспринял новость об отмене штрафа Фернандо Алонсо и возвращение испанцу третьей позиции на Гран-при Саудовской Аравии.
После финиша Алонсо оштрафовали на 10 секунд и на третье место в протоколе переместился Расселл, но через несколько часов апелляция «Астон Мартин» была успешно удовлетворена, и Алонсо вернули третье место.
«Вообще-то Фернандо был первым, кто сообщил мне об этом, потому что мы пересеклись в аэропорту. Очевидно, что это правильное решение. Просто немного досадно, что возникла вся эта путаница и в нее было втянуто много людей.
Я со своей стороны могу сказать, что нам не казалось, что мы заслужили третье место. Хотя когда тебе присуждают третье место – это тоже приятно. Но потом его забрали обратно. Получилось как-то глупо», – рассказал Расселл.
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