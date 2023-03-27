Карлос Сайнс: «Честно говоря, очень удивлен тем, как некоторые люди пытаются дестабилизировать ситуацию в «Феррари», называя происходящее кризисом»

Теги Феррари Карлос Сайнс Формула-1 Авто

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс рассказал, что команда старается не обращать внимания на критику в связи с неудачным началом сезона.

«На самом деле все гораздо лучше, чем может показаться из новостей. Если вспомнить неделю между этапами в Бахрейне и Саудовской и количество слухов вокруг команды – казалось, что у нас все находится далеко не в лучшем состоянии.

Однако я могу сказать вам, что мы совершенно четко понимаем, в чем должны стать лучше, в каких вещах нам нужно прибавить, и каковы наши краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные цели.

Честно говоря, я очень удивлен тем, как некоторые люди на родине пытаются дестабилизировать ситуацию в команде, называют происходящее кризисом. Потому что именно мы в первую очередь недовольны тем, как прошли первые гонки, именно нас прежде всего беспокоят недостаточно хорошие результаты.

На нас все это влияет сильнее всего, и мы постараемся сделать все, чтобы улучшить ситуацию. Так что в целом я довольно спокойно ко всему этому отношусь, видя настрой людей дома у «Феррари», у которых есть четкая цель», – рассказал Сайнс.

Новая «Ф-1» космически быстро сжигает моторы – пострадали уже 7 машин за 2 Гран-при. Что происходит?

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mr.Alien
Какой кризис? Не раскачивайте лодку!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий