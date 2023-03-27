Карлос Сайнс: «Честно говоря, очень удивлен тем, как некоторые люди пытаются дестабилизировать ситуацию в «Феррари», называя происходящее кризисом»

Пилот «Феррари» рассказал, что команда старается не обращать внимания на критику в связи с неудачным началом сезона.

«На самом деле все гораздо лучше, чем может показаться из новостей. Если вспомнить неделю между этапами в Бахрейне и Саудовской и количество слухов вокруг команды – казалось, что у нас все находится далеко не в лучшем состоянии.

Однако я могу сказать вам, что мы совершенно четко понимаем, в чем должны стать лучше, в каких вещах нам нужно прибавить, и каковы наши краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные цели.

Честно говоря, я очень удивлен тем, как некоторые люди на родине пытаются дестабилизировать ситуацию в команде, называют происходящее кризисом. Потому что именно мы в первую очередь недовольны тем, как прошли первые гонки, именно нас прежде всего беспокоят недостаточно хорошие результаты.

На нас все это влияет сильнее всего, и мы постараемся сделать все, чтобы улучшить ситуацию. Так что в целом я довольно спокойно ко всему этому отношусь, видя настрой людей дома у « », у которых есть четкая цель», – рассказал Сайнс.

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