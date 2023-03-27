Спортивный директор «Альпин»: «Астон Мартин» застал всех врасплох своим рывком»

Теги Формула-1 Астон Мартин Алан Пермейн Альпин Авто

Спортивный директор «Альпин» Алан Пермейн поделился мнением о текущем положении команды.

По словам Пермейна, в «Альпин» недовольны результатами этого сезона, особенно на фоне рывка конкурентов из «Астон Мартин».

«Конечно, мы не можем быть довольны тем, где находимся сейчас с точки зрения темпа. Мы хотим стать быстрее и бороться с лидерами.

Я думаю, что мы смогли приблизиться и к «Феррари», и к «Мерседесу», в сравнении с прошлым сезоном. У меня еще не было возможность действительно цельно и хорошо все проанализировать, но я уверен, что отставание от «Феррари» мы сократили – в это же время в прошлом году они боролись за победы.

Очевидно, что в «Астон Мартин» сделали огромный скачок вперед, в результате чего мы стали пятой по скорости командой в пелотоне – а стремились мы совсем к другому.

Наша цель – быть ближе к третьему месту. В данный момент это не так. Хотя может и нет – поскольку, если «Мерседес» сейчас считать третьей по скорости командой, то к ним мы и правда стали ближе по скорости.

Но этого в любом случае недостаточно. Мы недостаточно хороши. Мы совсем не там, где хотим быть. А «Астон Мартин» застал всех врасплох своим рывком», – рассказал Пермейн.

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1 комментарий

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ALMANAC
Все ноют про доминирование РБ, а представьте фанов Альпин. У них сезон действительно закончен. Начали 5ми, так и закончат. До топов не доехать, но и снизу только АР в лице Боттаса может как-то напрячь
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