Эдди Джордан: «Ред Булл» позволил Пересу победить – думаю, была договоренность»

считает, что итог был согласован.

Победу в Джидде одержал пилот «Ред Булл» Серхио Перес, стартовавший с поула, вторым финишировал его напарник , начавший гонку 15-м.

«Я немного обеспокоен, потому что в обычных обстоятельствах Макс Ферстаппен выиграл бы Гран-при Саудовской Аравии. Думаю, была договоренность о том, чтобы позволить победить, если он возьмет поул и будет лидировать всю гонку.

Что случилось бы, если бы команда не позволила Пересу выиграть? На месте Чеко я бы не стал пропускать Ферстаппена. Полагаю, было согласовано: если Ферстаппен прорвется до второго места, а Перес по-прежнему будет ехать первым, ему (Пересу) позволят выиграть. Может, я пытаюсь заглянуть за кулисы, но, считаю, Ферстаппен бы победил, если бы ему разрешили бороться», – высказался бывший владелец команды «Формулы-1».

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