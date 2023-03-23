Дэймон Хилл: «Перес не сдастся Ферстаппену без борьбы. Может получиться интересно»

Теги Айртон Сенна Дэймон Хилл Ален Прост Ред Булл Марк Уэббер Формула-1 Йос Ферстаппен Серхио Перес Даниэль Риккардо Пьер Гасли Макс Ферстаппен Александр Албон Гран-при Саудовской Аравии Авто

Дэймон Хилл считает, что у Серхио Переса есть шансы на титул в 2023 году.

Чемпион «Формулы-1» 1996 года видит потенциал для трений между Пересом и его напарником по «Ред Булл» Максом Ферстаппеном. После победы мексиканца в Саудовской Аравии отставание от Ферстаппена сократилось до одного балла.

– Станет ли сезон легкой прогулкой для «Ред Булл»?

– Пожалуй, после двух гонок преждевременно говорить, что чемпионат закончен. Серхио мощно поборолся в Саудовской Аравии и победил. Это еще один фактор, который может создать интригу.

– Способен ли он бросить вызов Максу?

– Полагаю, проблема в том, что Макс – это что-то вроде природной стихии. Важно, чтобы давление на команду с его стороны не привело к снижению шансов на чемпионство из-за Чеко. Если говорить о спортивной стороне вопроса, я считаю, что Чеко нужно предоставить абсолютно те же возможности.

Ферстаппены, в том числе отец, окажут очень сильное давление на «Ред Булл». Макс будет разыгрывать такую карту: «Я будущее, все выстроено вокруг меня». Чеко понимает, кто ему противостоит, но не сдастся без борьбы. Может получиться очень интересно.

– Возможно ли политическое сражение внутри команды?

– Менеджером Чеко является очень интересный человек по имени Джулиан Якоби. Джулиан работал с Аленом Простом и Айртоном Сенной, так что он в «Формуле-1» уже давно и понимает, что происходит в командах.

Чеко обладает уверенностью в себе. Когда он переходил в «Ред Булл», я считал его одним из немногих, кто не подведет команду. Молодые пилоты зачастую обнаруживают, что здесь у них нет друзей, их это пугает, и приходится уходить из команды, как это случилось с Гасли и Албоном.

Можно даже сказать, что подобный опыт был у Марка Уэббера и Даниэля Риккардо. В «Ред Булл» непростая атмосфера. Никто не положит тебе руку на плечо и не скажет: «Мы о тебе позаботимся, не переживай». У Чеко есть свои люди – посмотрим, что получится.

Как бы то ни было, Ферстаппены не будут с этим мириться. После Гран-при Саудовской Аравии мы видели, что Макс.. наверное, «дулся» – слишком жесткое слово. Но он был очень недоволен случившимся. Такие люди не любят становиться вторыми.

Макс Ферстаппен: «Я недоволен. Мы минимизировали возможный ущерб, но должны были побеждать»

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11 комментариев

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Konstantin Burõi
Постойте, еще прошло только 2 гонки, в одной из которых Макс стартовал 15-ым, да еще и на городском автодроме.

Если у Макса не будет проблем с болидом - он уедет в закат от Чеко и вопрос отпадет сам собой.
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ra1n
Дело даже не в том, на чьей стороне команда, Перес банально медленнее.
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Ipkis431
Все бы ничего и можно было с натяжкой на это надеяться, но команда точно его СДАСТ))
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GenBardak
Ответ Jesse Boy
чеко может говорить и делать всё, что угодно, пока Марко и хорнер ему позволяют. потом ему просто укажут его место и всё быстренько закончится. никогда не поверю, что эти моменты не оговаривались, когда ему предлагали место в РБ. чеко и сам не дурак и всё прекрасно понимает (чья это команда и вокруг кого всё вертится)
А завтра Макс настолько офигеет в своём ЧСВ, что и на Марко с Хорнером начнёт болт класть, как это делает на приказы своего инженера. Поэтому вот тут как раз удачный момент когда можно Макса немного осадить, причём учитывая силу болида РБ рассказы про "раз так, то я уйдут к конкуренту" уже не проканают.
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GenBardak
Ответ bagi
РБ может отдать часть гонок Пересу по одной причине - указать тапку на его место. Чтобы не чувствовал себя незаменимым. Понятно, что он поодукт пиара РБ, но уж слишком начинают наглеть. И вот тут они ему могут сказать - не тобой и папой гонки едины - смотри, а ведь мы и Пересом выигрыаать можем - аппетиты поумерьте. Так что всë это игры. Особенно сейчас, когда машина Ньюи позволит даже Латифи выигрыаать гонки.
Что значит "отдать"? Тут у РБ задача простая - не мешать. А краши на старте рано или поздно между двумя РБ будут.
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bagi
Ответ Grigori86
Исходя из тех данных что мы имеем, можно сделать вывод, что у Переса почти нет шансов против Макса. Чеко просто медленее, сливать Ферзя в угоду Чеко никто не будет, каждый ГП болид Ферстапена ломаться не будет.
РБ может отдать часть гонок Пересу по одной причине - указать тапку на его место. Чтобы не чувствовал себя незаменимым. Понятно, что он поодукт пиара РБ, но уж слишком начинают наглеть. И вот тут они ему могут сказать - не тобой и папой гонки едины - смотри, а ведь мы и Пересом выигрыаать можем - аппетиты поумерьте. Так что всë это игры. Особенно сейчас, когда машина Ньюи позволит даже Латифи выигрыаать гонки.
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Grigori86
Исходя из тех данных что мы имеем, можно сделать вывод, что у Переса почти нет шансов против Макса. Чеко просто медленее, сливать Ферзя в угоду Чеко никто не будет, каждый ГП болид Ферстапена ломаться не будет.
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Евгений Потапенко
В нужный момент его вызовут к начальству, и попросят перечитать контракт.
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Jesse Boy
чеко может говорить и делать всё, что угодно, пока Марко и хорнер ему позволяют. потом ему просто укажут его место и всё быстренько закончится. никогда не поверю, что эти моменты не оговаривались, когда ему предлагали место в РБ. чеко и сам не дурак и всё прекрасно понимает (чья это команда и вокруг кого всё вертится)
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うちはイタチ
не сдастся без борьбы? пфф, поскручивают ему гайки с колёс и борьба будет окончена
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Листок яблони
Перес. Пе... что?
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