Дэймон Хилл: «Перес не сдастся Ферстаппену без борьбы. Может получиться интересно»

считает, что у есть шансы на титул в 2023 году.

Чемпион «Формулы-1» 1996 года видит потенциал для трений между Пересом и его напарником по «Ред Булл» . После победы мексиканца в Саудовской Аравии отставание от Ферстаппена сократилось до одного балла.

– Станет ли сезон легкой прогулкой для «Ред Булл»?

– Пожалуй, после двух гонок преждевременно говорить, что чемпионат закончен. Серхио мощно поборолся в Саудовской Аравии и победил. Это еще один фактор, который может создать интригу.

– Способен ли он бросить вызов Максу?

– Полагаю, проблема в том, что Макс – это что-то вроде природной стихии. Важно, чтобы давление на команду с его стороны не привело к снижению шансов на чемпионство из-за Чеко. Если говорить о спортивной стороне вопроса, я считаю, что Чеко нужно предоставить абсолютно те же возможности.

Ферстаппены, в том числе отец, окажут очень сильное давление на «Ред Булл». Макс будет разыгрывать такую карту: «Я будущее, все выстроено вокруг меня». Чеко понимает, кто ему противостоит, но не сдастся без борьбы. Может получиться очень интересно.

– Возможно ли политическое сражение внутри команды?

– Менеджером Чеко является очень интересный человек по имени Джулиан Якоби. Джулиан работал с и , так что он в «Формуле-1» уже давно и понимает, что происходит в командах.

Чеко обладает уверенностью в себе. Когда он переходил в «Ред Булл», я считал его одним из немногих, кто не подведет команду. Молодые пилоты зачастую обнаруживают, что здесь у них нет друзей, их это пугает, и приходится уходить из команды, как это случилось с Гасли и Албоном.

Можно даже сказать, что подобный опыт был у Марка Уэббера и Даниэля Риккардо. В «Ред Булл» непростая атмосфера. Никто не положит тебе руку на плечо и не скажет: «Мы о тебе позаботимся, не переживай». У Чеко есть свои люди – посмотрим, что получится.

Как бы то ни было, Ферстаппены не будут с этим мириться. После Гран-при Саудовской Аравии мы видели, что Макс.. наверное, «дулся» – слишком жесткое слово. Но он был очень недоволен случившимся. Такие люди не любят становиться вторыми.

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