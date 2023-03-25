Педро де ла Роса: «Алонсо заслуживает 3-й титул, который стал бы достойным завершением выдающейся карьеры»

Теги Гран-при Испании Фернандо Алонсо Ред Булл Педро де ла Роса Минарди Формула-1 Серхио Перес Астон Мартин Макс Ферстаппен Ягуар Формула E Авто

Педро де ла Роса рассчитывает на третье чемпионство Фернандо Алонсо в «Формуле-1».

Гонщик «Астон Мартин» занимает третью позицию после двух этапов сезона-2023 и уступает лишь пилотам «Ред Булл» Максу Ферстаппену и Серхио Пересу. Действующий контракт 41-летнего испанца истекает в конце следующего года.

«Люди не знают настоящего Фернандо. Они видят чрезвычайно целеустремленного и сосредоточенного гонщика, но не осознают, насколько он беззаботный. У Фернандо прекрасное чувство юмора, он не воспринимает себя слишком серьезно. Это одна из его сильных сторон, он не чувствует давления.

Когда другие пилоты нервничают, Фернандо – нет. За мгновения до старта гонки он может улыбаться, смеяться и шутить. Он как ребенок, который идет с друзьями погонять мяч – по нему не скажешь, что он вот-вот будет пилотировать машину «Формулы-1». Он остается расслабленным и в том числе благодаря этому соревнуется на столь высоком уровне после всех этих сезонов.

Его природный талант невероятен и дополняется яростной решимостью и целеустремленностью. Но выделяет Фернандо способность приспосабливаться. Дайте ему любые шины, любой болид, любую трассу, и он очень скоро начнет пилотировать на грани.

Многие чемпионы мира теряют хватку, когда оказываются без конкурентоспособной машины. Фернандо не такой. Он сохраняет уровень, мотивацию. Я восхищаюсь тем, что он демонстрирует ту же жажду борьбы после стольких подиумов в «Ф-1» и стольких лет без сильного болида.

Новое чемпионство Фернандо стало бы сбывшейся мечтой. Он заслуживает этого. Чем бы ты ни занимался, если отдаешь все силы, рано или поздно усилия окупятся – Фернандо же выдает свой максимум на протяжении десятилетий. Учитывая его путь, достижения и испытания, еще одна победа в чемпионате стала бы достойным завершением выдающейся карьеры в «Ф-1», – сказал амбассадор «Астон Мартин» и бывший пилот серии.

Де ла Роса также вспомнил о том, как его впечатлили выступления Алонсо за «Минарди»:

«На Гран-при Испании-2001 я понял, что он отличается от любого другого гонщика. Я выступал за «Ягуар», он – за «Минарди». Его болид был хуже, он ехал на пару позиций впереди, и мы несколько кругов сражались.

У машины Фернандо вообще не было сцепления, ее невозможно было пилотировать, но он каким-то образом ехал на грани возможного. Он балансировал автомобиль в каждом повороте. Помню, как я думал: «Вот это да, парень действительно хорош».

Алонсо взял сотый подиум в «Ф-1»! Первый был 20 лет назад – вот как тогда выглядели его нынешние соперники

Бывший руководитель «Минарди»: «Еще в 2000 году понял, что Алонсо суждено стать чемпионом. Хотя сейчас у него должно было быть четыре титула, а не два»

10 комментариев

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Великий Алонсо
Ответ ffmp
Правильно, уровень пилота, который не смог обогнать Петрова
Великого Шумахера победить очно 2 сезона подряд это тебе не пёсика Боттаса обгонять. Фернандо Алонсо Великий спортсмен.
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Антон Якимцев
Ответ Великий Алонсо
2 титула Фернандо на 3 по скорости болиде против Красного Барона > все самовозные побрякушки Феттеля и Хамильтона вместе взятые. Алонсо это действительно иной уровень, просто Легенда.
Это где-то в Индикаре что ли было?
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Великий Алонсо
2 титула Фернандо на 3 по скорости болиде против Красного Барона > все самовозные побрякушки Феттеля и Хамильтона вместе взятые. Алонсо это действительно иной уровень, просто Легенда.
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ffmp
Ответ Великий Алонсо
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Правильно, уровень пилота, который не смог обогнать Петрова
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Великий Алонсо
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Антон Якимцев
Ответ индийский огурчик
ты очевидно не в курсе сезонов 05 и 06 раз пишешь глупости
Особенно ’05, ога)
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Serge Vendino
В РБ его вряд ли возьмут
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индийский огурчик
Ответ Incendier Deafening
Моя мама говорит, что я тоже достоин титула. Ему и так два титула самовозных досталось, хватит. Он и этих не достоин то был)
ты очевидно не в курсе сезонов 05 и 06 раз пишешь глупости
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Антон Якимцев
Что-то в последнее время от работодателей, друзей и соплеменников недовеликого много дифирамбов летит. До второго самовоза чемпионата чего молчали-то?))
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Incendier Deafening
Моя мама говорит, что я тоже достоин титула.
Ему и так два титула самовозных досталось, хватит. Он и этих не достоин то был)
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kaimussen
*достойным продолжением
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