Бывший руководитель «Минарди»: «Еще в 2000 году понял, что Алонсо суждено стать чемпионом. Хотя сейчас у него должно было быть четыре титула, а не два»

Бывший руководитель «Минарди» Пол Стоддарт рассказал, что сразу распознал в задатки будущего чемпиона «Формулы-1».

Алонсо провел за « » свой дебютный сезон в «Ф-1» в 2001 году, после чего сразу же перебрался в «Рено».

«Первая же гонка подтвердила мое мнение – Мельбурн , 2001-й год. Фернандо оказался за рулем машины, которая до этого проехала всего 50 км на тестах, и то только по прямой. Это все, что у него было. А он просто свернул этой машине шею, выжал все и приехал на финиш 12-м.

Еще пример? «Сузука», 2001 год. В те времена с утра по воскресеньям еще проводили «Уорм-ап» (разогрев). И также существовала традиция, что гонщику, который уходил из команды (Гран-при Японии закрывал сезон-2001), сливали топлива из баков и давали проехать так называемый круг славы.

Со мной все было согласованно. Во время проведения «уорм-апа» я находился на совещании руководителей команд, и потом выяснилось, что Фернандо и его инженеры по какой-то причине не смогли договориться о возможности проехать этот круг славы.

Механики залили в баки топливо. И Фернандо не смог проехать свой круг – Фернандо вообще очень редко на что-либо жаловался, но тот раз стал исключением.

Он пришел прямо ко мне – хотя я в тот момент вообще не знал о случившемся, – и сказал: «Я не злюсь, но они залили топлива в баки моего болида». На что я мог лишь ответить: «Фернандо, я уже ничего не могу с этим поделать. Мне очень жаль. Я распоряжался, чтобы ты получил свой круг». Но Фернандо явно не собирался оставить все как есть.

Если кто-то помнит ту гонку на «Сузуке» – Фернандо атаковал на пределе и проехал 53 таких круга. Мир должен знать, насколько хорош он был на самом деле. Так что просто посмотрите запись».

Стоддарт рассказал, что всерьез обратил внимание на Алонсо в 2000 году, когда тот выступал в «Формуле-3000». В финальной гонке сезона на трассе «Спа», Алонсо выиграл поул, а затем опередил своего напарника Марка Гоненса больше чем на 15 секунд:

«В том году мы были соперниками (Алонсо выступал за команду-конкурента) я увидел выступление Алонсо в Спа, которое было просто потрясающим. Фернандо неоднократно привлекал мое внимание по ходу сезона-2000, но именно после гонки в Спа ему имя уже не выходило у меня из головы.

При этом Фернандо в те дни – да и сейчас тоже, – всегда был максимально спокойным и непритязательным. Он просто брался за дело и выполнял его. Именно после той гонки я понял про себя, что этому парню суждено стать чемпионом «Формулы-1». Еще до того, как он вообще попал в чемпионат. И я не ошибся. Хотя сейчас у него должно было быть четыре титула, а не два».

Великий Алонсо взял 100-й подиум в «Ф-1». Судьи отобрали, но команда отбила