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Льюис Хэмилтон: «С понтонами «Ред Булл» «Мерседес» может стать даже медленнее»

Теги техника Льюис Хэмилтон Ред Булл Формула-1 Мерседес Авто

Льюис Хэмилтон объяснил, почему нельзя так просто скопировать понтоны «Ред Булл».

По мнению семикратного чемпиона «Формулы-1», бездумное применение чужих идей со стороны «Мерседеса» лишь усугубит и без него труднейшую ситуацию.

«Мы находимся там, где находимся. Постараемся и дальше извлекать больше из болида и посмотрим, что можно сделать с текущей концепцией. А в краткосрочной перспективе решим, придется ли внедрять радикальные перемены.

Ходят разговоры о новых боковых понтонах, но все не так просто. Если установить понтоны «Ред Булл» на нашу машину, это ничего не изменит, буквально ничего – может, она станет даже медленнее. Дело в аэродинамических характеристиках, балансе болида в поворотах. Есть и множество других элементов, о которых люди не знают, потому что не видят их», – сообщил Льюис.

Британский гонщик также прокомментировал свои предупреждения в адрес «Мерседеса» об ошибочности концепции:

«Я из тех людей, которые любят, когда они правы. Я не всегда прав, но в данном случае я был прав. И я такой: «Говорил же вам».

Это командное взаимодействие. В конце концов, я не конструктор, а гонщик, но через меня реализуется эффективность машины. Так что мы постоянно работаем над взаимным доверием. Команда прислушивается ко мне. Посмотрите на успехи, которых мы добились – конечно, мы друг к другу прислушиваемся. Разногласия случаются, они неизбежны.

Важно брать на себя ответственность и признавать: «Да, я был неправ» или «Ты был неправ». И сплотиться – мы команда, как мы можем исправить? Что будем делать? Сколько энергии мы готовы в это вкладывать?»

«Феррари» перейдет к понтонам в стиле «Ред Булл» в 2024-м, цель на нынешний сезон – второе место (It.motorsport)

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2 комментария

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Сергей Богатырев
Ну, АМ не замедлился вроде
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Luca di Montezemolo
Ну если их поставить от балды, не понимая как что работает то естественно, да и от днища гораздо больше зависит, у кучи команд уже стоят понтоны и скорости нет как у читерюг, понтоны в случае с мерсом могли бы увести дрег от задних колёс, но если кто то думает что если поставить их то тачка полетит, то есть пример мака и вил с уже понтонами как у ньюивозки. Так что у мерса много работы, и я слабо себе представляю что они смогут догнать звездолёт.
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