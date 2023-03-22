Джордж Расселл: «Вероятно, обновления болида «Мерседеса» стоит ждать на этапе в Имоле»

Теги Формула-1 Мерседес Джордж Расселл Авто

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл рассказал, что более или менее значительных обновлений болида стоит ждать на этапе в Имоле.

Гран-при Эмилии-Романьи в этом году открывает европейскую часть сезона и пройдет 19-21 мая. До этого в чемпионате еще пройдут гонки в Австралии, Баку и Майами.

«Вероятно, обновления стоит ждать в Имоле. Возможно, какие-то новинки можно подготовить и раньше, но команды всегда с опаской тестируют их на трассах городского типа.

Нам нужно взвесить варианты. Учитывая уже допущенные ошибки, мы не будем торопиться с подготовкой обновлений – если только не будем на 120% уверены в том, что они сработают. К тому же, чем дольше ждешь – тем больше будет скачок, так что нужно взвешивать все за и против.

Конечно, мы хотим выигрывать гонки уже в этом году. И нам, конечно, хотелось бы бороться за чемпионат. Но в «Ред Булл» поработали просто блестяще. Как я уже говорил, сейчас их отрыв от остального пелотона самый большой за последние 6-7-8 лет, это и правда впечатляет», – рассказал Расселл.

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1 комментарий

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Luca di Montezemolo
Понятно что в имоле, что за обновы то, изначально запланированные которые дадут аж целых 3 десятых, ньюи отыграет к тому моменту может столько же, или те забросили и будет что то посущественнее, боюсь уже прогнозировать, но вероятнее первый вариант, или гибрид между 1 и 2.
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