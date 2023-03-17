Ральф Шумахер проведет заезды на «Уильямсе»-2003 на стартовом этапе MotoGP

Теги Гран-при Франции Ральф Шумахер Уильямс Гран-при Европы чемпионат мира MotoGP Формула-1 БМВ Гран-при Португалии MotoGP Авто

Бывший гонщик «Формулы-1» Ральф Шумахер примет участие в мероприятиях перед стартом сезона MotoGP.

Шумахер проведет демонстрационные заезды на болиде команды «Уильямс» FW25 с мотором «БМВ» 2003 года во время Гран-при Португалии, который пройдет с 24 по 26 марта. С данным шасси немец одержал победы на Гран-при Европы и Франции. Ральф дважды выедет на трассу в Портимане – в субботу утром и в воскресенье перед гонкой MotoGP.

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1 комментарий

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БратДругБорщ
Правильно, дави этих байкеров, разъездились тут
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