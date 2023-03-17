Ральф Шумахер проведет заезды на «Уильямсе»-2003 на стартовом этапе MotoGP

Бывший гонщик «Формулы-1» примет участие в мероприятиях перед стартом сезона MotoGP.

Шумахер проведет демонстрационные заезды на болиде команды « » FW25 с мотором « » 2003 года во время , который пройдет с 24 по 26 марта. С данным шасси немец одержал победы на и Франции. Ральф дважды выедет на трассу в Портимане – в субботу утром и в воскресенье перед гонкой MotoGP.

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