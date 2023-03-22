Джеймс Воулз: «В «Уильямсе» правильно поступили, когда решили инвестировать в карьеру Сарджента»

Теги Уильямс Формула-1 Логан Сарджент Джеймс Воулз Авто

Руководитель «Уильямса» Джеймс Воулз рассказал, что команда довольна выступлениями Логана Сарджента на первых Гран-при сезона-2023.

Также Воулз рассказал, что в «Уильямсе» всерьез были настроены на сотрудничество с американцем и оказывали ему финансовую поддержку во времена его выступлений в «Формуле-2».

«Его скорость можно было увидеть с первых же кругов тестов. Я немного сомневался – считая, что ему потребуется какое-то время на то, чтобы привыкнуть. Аспект номер два – это его первые Гран-при, ты находишься под колоссальным давлением, но Логан просто принял все это как должное.

Первый поворот он прошел в ситуации, где три машины ехали в один ряд. Обычно в ситуации с участием новичка такие вещи заканчиваются катастрофой, а Логан спокойно справился с ситуацией, проявив зрелость. Так что я уверен, что с настоящего момента он по ходу сезона будет лишь прогрессировать.

На самом деле наши пути с Логаном несколько раз пересекались и до этого сезона. Он приезжал в «Мерседес» для оценки темпа на симуляторе и мне было любопытно посмотреть за ним, ведь он был быстр – особенно учитывая то, что в «Формуле-3» он тогда демонстрировал отличный темп, выступая за среднюю команду. Он показал результаты на одном уровне с Оскаром Пиастри, а Оскара я всегда тоже котировал очень высоко.

В тот момент у «Мерседеса» был хороший набор в молодежной программе. Но до прихода в «Уильямс» мои отношения с ним на тот момент закончились. До моего прихода в команду «Уильямс» финансировал его выступления в «Формуле-2» – а это очень важно. В «Уильямсе» финансировали его карьеру, поскольку считали настоящим профессионалом. А теперь он получает зарплату, как профессиональный гонщик.

И сейчас, оценивая его вступления, имея возможность изучать данные с его машины, я могу сказать, что в «Уильямсе» поступили правильно, когда решили инвестировать в карьеру Логана», – рассказал Воулз.

В «Ред Булл» признаки разлома: Ферстаппен впервые проиграл Пересу на треке, игнорил приказы, разнес команду в прессе

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
kaimussen
Вообще, из новичков картины никто не портит. Ни Пиастри, ни Сарджент, ни Хулькенберг.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий