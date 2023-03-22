Джеймс Воулз: «В «Уильямсе» правильно поступили, когда решили инвестировать в карьеру Сарджента»

Руководитель « » Джеймс Воулз рассказал, что команда довольна выступлениями Логана Сарджента на первых Гран-при сезона-2023.

Также Воулз рассказал, что в «Уильямсе» всерьез были настроены на сотрудничество с американцем и оказывали ему финансовую поддержку во времена его выступлений в «Формуле-2».

«Его скорость можно было увидеть с первых же кругов тестов. Я немного сомневался – считая, что ему потребуется какое-то время на то, чтобы привыкнуть. Аспект номер два – это его первые Гран-при, ты находишься под колоссальным давлением, но Логан просто принял все это как должное.

Первый поворот он прошел в ситуации, где три машины ехали в один ряд. Обычно в ситуации с участием новичка такие вещи заканчиваются катастрофой, а Логан спокойно справился с ситуацией, проявив зрелость. Так что я уверен, что с настоящего момента он по ходу сезона будет лишь прогрессировать.

На самом деле наши пути с Логаном несколько раз пересекались и до этого сезона. Он приезжал в «Мерседес» для оценки темпа на симуляторе и мне было любопытно посмотреть за ним, ведь он был быстр – особенно учитывая то, что в «Формуле-3» он тогда демонстрировал отличный темп, выступая за среднюю команду. Он показал результаты на одном уровне с Оскаром Пиастри, а Оскара я всегда тоже котировал очень высоко.

В тот момент у «Мерседеса» был хороший набор в молодежной программе. Но до прихода в «Уильямс» мои отношения с ним на тот момент закончились. До моего прихода в команду «Уильямс» финансировал его выступления в «Формуле-2» – а это очень важно. В «Уильямсе» финансировали его карьеру, поскольку считали настоящим профессионалом. А теперь он получает зарплату, как профессиональный гонщик.

И сейчас, оценивая его вступления, имея возможность изучать данные с его машины, я могу сказать, что в «Уильямсе» поступили правильно, когда решили инвестировать в карьеру Логана», – рассказал Воулз.

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