Эстебан Окон: «Я дважды ударился о стену на быстром круге. Счастлив, что квалификация позади»

Пилот « » подвел итоги квалификации Гран-при Саудовской Аравии, где стал седьмым.

«Я все еще перевожу дыхание, потому что эта квалификация была полна стресса. Тут так узко, а атаковать приходится серьезно – и это все очень впечатляет. Я дважды ударился о стену на быстром круге – в первом и последнем повороте. Я думал, что что-то сломал. Я давил на газ до упора, думая, что все будет в порядке. И все равно улучшил время… Пожалуй, это был максимум.

Я был доволен кругом, доволен тем, как мы улучшили машину после третьей практики, потому что тогда все шло не так, как мы хотели. Надеюсь, завтра мы поборемся с остальными», – отметил Окон.

Он также рассказал, что самым сложными были повороты, где Мик Шумахер разбил болид в прошлом году.

«Это были самые коварные повороты. Я чувствовал себя уверенно. Мне пришлось как-то отключиться ото всего и просто ехать так быстро, как я мог. Машина двигалась туда-сюда. Это длится уже последние два дня, правда.

Я счастлив, что квалификация позади. Болид прямо сносило на большой скорости. Было много движений, и я получил слишком много звоночков за эти выходные. Один из них – в третьей практике. Это было похоже на случай Мика в прошлом году и на мой – тоже из прошлого года и из квалификации».

Гран-при Саудовской Аравии-2023. Квалификация. Перес выиграл поул, Леклер – 2-й, Алонсо – 3-й, Ферстаппен – 15-й