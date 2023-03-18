Дэймон Хилл: «Машина Ферстаппена позволяет выиграть с 15-го места»

Теги Дэймон Хилл Ред Булл Нико Росберг Формула-1 Макс Ферстаппен Гран-при Саудовской Аравии Авто

Дэймон Хилл считает, что Макс Ферстаппен все еще способен выиграть Гран-при Саудовской Аравии.

В квалификации болид «Ред Булл» сломался во втором сегменте, и Макс завершил сессию на 15-м месте. Тем не менее, чемпион «Формулы-1» 1996 года допускает победу Ферстаппена:

«У Макса машина, которая позволяет это сделать – если она будет надежной. У него есть скорость, чтобы пробиться через пелотон. Просто нужно избегать неприятностей. [Но] он в уязвимом положении».

У чемпиона мира 2016 года и эксперта Sky Sports Нико Росберга другое мнение:

«Макс – абсолютно блестящий пилот, но [победа] с 15-й позиции – слишком большой вызов, на мой взгляд.

Если повезет с машиной безопасности, гонка может выйти очень захватывающей».

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5 комментариев

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Антон Якимцев
Как и Arrows на победу в Венгрии в 1997-ом, Дэйм. Но вы всё испортили.
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Jetter
Он и обгонять неплохо умеет, будем честны. Бывали в истории случаи, когда гонщики чемпионат в последней гонке проигрывают, боясь обогнать средние машины.
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El_loco_97
Ну с 14-го выиграл в прошлом году уже в Спа, причем второму месту привез под 20 секунд. С учетом того, насколько РБ быстрее всех, и насколько Макс быстрее Переса, вполне может и выиграть
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Михаил Надменный
Можно на это заряжать бабки,я так скажу(и сделаю)😂
+2
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yaki2104
Так и есть. И очень вероятно так и будет.
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