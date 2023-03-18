Дэймон Хилл: «Машина Ферстаппена позволяет выиграть с 15-го места»
Дэймон Хилл считает, что Макс Ферстаппен все еще способен выиграть Гран-при Саудовской Аравии.
В квалификации болид «Ред Булл» сломался во втором сегменте, и Макс завершил сессию на 15-м месте. Тем не менее, чемпион «Формулы-1» 1996 года допускает победу Ферстаппена:
«У Макса машина, которая позволяет это сделать – если она будет надежной. У него есть скорость, чтобы пробиться через пелотон. Просто нужно избегать неприятностей. [Но] он в уязвимом положении».
У чемпиона мира 2016 года и эксперта Sky Sports Нико Росберга другое мнение:
«Макс – абсолютно блестящий пилот, но [победа] с 15-й позиции – слишком большой вызов, на мой взгляд.
Если повезет с машиной безопасности, гонка может выйти очень захватывающей».
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