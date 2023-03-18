Дэймон Хилл: «Машина Ферстаппена позволяет выиграть с 15-го места»

считает, что все еще способен выиграть Гран-при Саудовской Аравии.

В квалификации болид « » сломался во втором сегменте, и Макс завершил сессию на 15-м месте. Тем не менее, чемпион «Формулы-1» 1996 года допускает победу Ферстаппена:

«У Макса машина, которая позволяет это сделать – если она будет надежной. У него есть скорость, чтобы пробиться через пелотон. Просто нужно избегать неприятностей. [Но] он в уязвимом положении».

У чемпиона мира 2016 года и эксперта Sky Sports Нико Росберга другое мнение:

«Макс – абсолютно блестящий пилот, но [победа] с 15-й позиции – слишком большой вызов, на мой взгляд.

Если повезет с машиной безопасности, гонка может выйти очень захватывающей».

У Ферстаппена сломалась машина, Перес на поуле Гран-при Саудовской Аравии

Ферстаппен стал 15-м в квалификации к Гран-при Саудовской Аравии из-за технических проблем

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