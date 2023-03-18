Нико Росберг: «У Хэмилтона появился проблеск надежды на то, что «Мерседес» может попасть в топ-5»
Чемпион «Формулы-1» 2016 года Нико Росберг поделился мнением о перспективах «Мерседеса» на Гран-при Саудовской Аравии, учитывая итоги свободных заездов.
«Думаю, у Хэмилтона появился проблеск надежды на то, что «Мерседес» может попасть в топ-5. Это был бы хоть какой-то позитив. У «Мерседеса» есть шанс оказаться впереди своих прямых конкурентов – «Феррари» и «Астон Мартин». Для них такой результат стал бы хорошей новостью», – рассказал Росберг.
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Нико "Ницше" Росберг (с)