Нико Росберг: «У Хэмилтона появился проблеск надежды на то, что «Мерседес» может попасть в топ-5»

Теги Феррари Льюис Хэмилтон Нико Росберг Формула-1 Мерседес Астон Мартин Гран-при Саудовской Аравии Авто

Чемпион «Формулы-1» 2016 года Нико Росберг поделился мнением о перспективах «Мерседеса» на Гран-при Саудовской Аравии, учитывая итоги свободных заездов.

«Думаю, у Хэмилтона появился проблеск надежды на то, что «Мерседес» может попасть в топ-5. Это был бы хоть какой-то позитив. У «Мерседеса» есть шанс оказаться впереди своих прямых конкурентов – «Феррари» и «Астон Мартин». Для них такой результат стал бы хорошей новостью», – рассказал Росберг.

«Феррари» скрывает скорость? Алонсо дотянется до первого ряда?

5 комментариев

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Антон Якимцев
Проблески у него только от того, что пирсинг разрешили не снимать и на трассе прожекторов много.
+1
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quznez
"падающего подтолкни"
Нико "Ницше" Росберг (с)
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sir_shir
Жги дальше, Росб)
+3
-1
+2
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Док163
Норм подколол
+6
0
+6
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Рнпрл Аари
Нормально так троллит)))
+6
-1
+5
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