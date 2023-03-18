Нико Росберг: «У Хэмилтона появился проблеск надежды на то, что «Мерседес» может попасть в топ-5»

Чемпион «Формулы-1» 2016 года поделился мнением о перспективах «Мерседеса» на , учитывая итоги свободных заездов.

«Думаю, у появился проблеск надежды на то, что « » может попасть в топ-5. Это был бы хоть какой-то позитив. У «Мерседеса» есть шанс оказаться впереди своих прямых конкурентов – «Феррари» и « ». Для них такой результат стал бы хорошей новостью», – рассказал Росберг.

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