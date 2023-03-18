Юки Цунода: «Попадание во второй сегмент квалификации кажется более вероятным, чем в Бахрейне»

Теги Альфа Таури Формула-1 Гран-при Саудовской Аравии Юки Цунода Авто

Пилот «Альфа Таури» Юки Цунода подвел итоги пятничных свободных заездов перед Гран-при Саудовской Аравии.

«По итогам сегодняшних практик мы увидели, что сейчас находимся чуть позади тех, кто обычно борется за топ-10, но у нас будет еще один день, чтобы собрать все воедино. Никаких серьезных проблем у нас не возникло, но мы знаем, что должны выжать из машины больше.

Хоть целью и является проход в третий сегмент, завтра попадание во второй сегмент кажется более вероятным, чем в Бахрейне. Износ шин здесь, как кажется, не такой сильный, что позволяет атаковать больше», – рассказал Цунода.

Наш рейтинг ливрей «Ф-1»: «Мерседес» и «Феррари» сцепились за первое место, «Макларен» – разочарование года

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий