Карун Чандок: «Я считаю, «Феррари» будет бороться за поул»

Эксперт Sky Sports и бывший пилот «Ф-1» подвел итоги второй практики Гран-при Саудовской Аравии.

Лучшее время показал гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен, его напарник Серхио Перес стал третьим. Их разделил расположившийся на второй строчке пилот «Астон Мартин» .

«После Бахрейна это [темп «Астон Мартин»] уже не сюрприз. Думаю, «Феррари» сдерживали темп из-за проблем с надежностью. Но я считаю, они будут бороться за поул. По-моему, на него претендуют оба « », обе « » и Алонсо», – сказал Чандок.

Он также отдельно высказался о пилоте «Астон Мартин»:

«Каждый раз, когда Фернандо садится в машину, все сводится не столько к темпу, сколько к опыту. Он способен добывать информацию и отлично общаться с командой. « » заполучил невероятного пилота».

Гран-при Саудовской Аравии-2023. 2-я практика. Ферстаппен – 1-й, Алонсо и Перес – в топ-3, Окон – 4-й