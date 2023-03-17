Карун Чандок: «Я считаю, «Феррари» будет бороться за поул»
Эксперт Sky Sports и бывший пилот «Ф-1» Карун Чандок подвел итоги второй практики Гран-при Саудовской Аравии.
Лучшее время показал гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен, его напарник Серхио Перес стал третьим. Их разделил расположившийся на второй строчке пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо.
«После Бахрейна это [темп «Астон Мартин»] уже не сюрприз. Думаю, «Феррари» сдерживали темп из-за проблем с надежностью. Но я считаю, они будут бороться за поул. По-моему, на него претендуют оба «Ред Булл», обе «Феррари» и Алонсо», – сказал Чандок.
Он также отдельно высказался о пилоте «Астон Мартин»:
«Каждый раз, когда Фернандо садится в машину, все сводится не столько к темпу, сколько к опыту. Он способен добывать информацию и отлично общаться с командой. «Астон Мартин» заполучил невероятного пилота».
Гран-при Саудовской Аравии-2023. 2-я практика. Ферстаппен – 1-й, Алонсо и Перес – в топ-3, Окон – 4-й
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