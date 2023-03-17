Карун Чандок: «Я считаю, «Феррари» будет бороться за поул»

Теги Феррари Фернандо Алонсо Ред Булл Карун Чандок Формула-1 Астон Мартин Гран-при Саудовской Аравии Авто

Эксперт Sky Sports и бывший пилот «Ф-1» Карун Чандок подвел итоги второй практики Гран-при Саудовской Аравии.

Лучшее время показал гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен, его напарник Серхио Перес стал третьим. Их разделил расположившийся на второй строчке пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо.

«После Бахрейна это [темп «Астон Мартин»] уже не сюрприз. Думаю, «Феррари» сдерживали темп из-за проблем с надежностью. Но я считаю, они будут бороться за поул. По-моему, на него претендуют оба «Ред Булл», обе «Феррари» и Алонсо», – сказал Чандок.

Он также отдельно высказался о пилоте «Астон Мартин»:

«Каждый раз, когда Фернандо садится в машину, все сводится не столько к темпу, сколько к опыту. Он способен добывать информацию и отлично общаться с командой. «Астон Мартин» заполучил невероятного пилота».

Гран-при Саудовской Аравии-2023. 2-я практика. Ферстаппен – 1-й, Алонсо и Перес – в топ-3, Окон – 4-й

5 комментариев

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Alex Sin
Ответ Великий Алонсо
Все восхищаются Великим Алонсо. Уже каждый гонщик отдельно отметил Фернандо, вот это статус и уровень. Когда Фернандо закончит, то Ф1 можно будет закрывать, она станет бессмысленной
Ты не брат местного оглашенного Луки? Ну очень похож.
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Kappa Kappish
Единственный кто может бороться с РедБулл на одном быстром круге, это Леклер, а так как у него штраф то они могут и забить, учитывая проблемы с надежностью
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Jurgen Klinsmann
поул будет у макса очевидно. за второе место возможно будет борьба.
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timx
Будет, но победит РБ))
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Великий Алонсо
Все восхищаются Великим Алонсо. Уже каждый гонщик отдельно отметил Фернандо, вот это статус и уровень. Когда Фернандо закончит, то Ф1 можно будет закрывать, она станет бессмысленной
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-5
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