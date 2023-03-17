Виталий Петров: «Я бы никогда, наверное, не подписал документ ФИА»

Теги ФИА Виталий Петров Формула-1 Авто

Экс-пилот «Ф-1» Виталий Петров признался, что не подписал бы документ Международной автомобильной федерации (ФИА) для гонщиков из России и Беларуси. 

Для участия в соревнованиях под эгидой ФИА спортсменам из России и Беларуси требуется подписывать специальное письмо, осуждающее проведение СВО, отказываться от любой национальной символики и подразумевающее согласие на ряд других ограничений. 

«Я бы никогда, наверное, не подписал. Понимаю, что молодежь хочет выступать, но я надеюсь, что все это в скором времени решится», – заявил Петров. 

Виталий также считает, что выступать под нейтральным флагом – бессмысленно. 

«Ради чего тогда мы и все спортсмены в России выступают? Хочется приносить победу для России», – добавил гонщик. 

Петров выступал в «Формуле-1» в 2010-2012 годах: провел 58 Гран-при за «Рено» и «Катерхэм», 1 раз побывал на подиуме и установил 1 лучший круг.

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5 комментариев

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Dmitry Pasyutin
Ответ Iuasamotu
Воистину легендарных спортсменов мало кто связывает со страной их прописки, ибо это прежде всего уникальные люди достигшие невероятных высот.
слово легендарно к Петрову можно отнести только вспомнив как он легендарно потерял место в Рено
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Dmitry Pasyutin
К чему тогда были твои выступления в Формуле-1 раз ты там никаких побед своей стране не принёс
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Артем_
Ключевое словно здесь - "наверное". )
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Iuasamotu
Воистину легендарных спортсменов мало кто связывает со страной их прописки, ибо это прежде всего уникальные люди достигшие невероятных высот.
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ключевое слово "наверное")
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