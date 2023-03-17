Виталий Петров: «Я бы никогда, наверное, не подписал документ ФИА»

Экс-пилот «Ф-1» Виталий Петров признался, что не подписал бы документ Международной автомобильной федерации ( ) для гонщиков из России и Беларуси.

Для участия в соревнованиях под эгидой ФИА спортсменам из России и Беларуси требуется подписывать специальное письмо, осуждающее проведение СВО, отказываться от любой национальной символики и подразумевающее согласие на ряд других ограничений.

«Я бы никогда, наверное, не подписал. Понимаю, что молодежь хочет выступать, но я надеюсь, что все это в скором времени решится», – заявил Петров.

Виталий также считает, что выступать под нейтральным флагом – бессмысленно.

«Ради чего тогда мы и все спортсмены в России выступают? Хочется приносить победу для России», – добавил гонщик.

Петров выступал в «Формуле-1» в 2010-2012 годах: провел 58 Гран-при за «Рено» и «Катерхэм», 1 раз побывал на подиуме и установил 1 лучший круг.

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