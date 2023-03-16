Ральф Шумахер: «Новое поражение от Расселла заставит Хэмилтона уйти из «Ф-1», полагаю»

поделился мнением о будущем в «Формуле-1».

Продолжит ли семикратный чемпион карьеру, во многом зависит от напарника по « » , считает Шумахер.

«[Хэмилтон] понимает, что мечта о восьмом титуле снова ускользает, и начинает терять веру. По крайней мере на старте сезона.

Вопрос в том, что с ним сделает Расселл. Расселл – тот человек, который может в каком-то смысле его сломать. Если Расселл вновь окажется впереди, то, полагаю, это заставит его уйти.

Если Хэмилтон будет быстрее во внутрикомандной борьбе, то, конечно, останется на какое-то время. На самом деле я на это надеюсь, ведь он важен для «Формулы-1» и является очень хорошим гонщиком», – высказался бывший пилот «Ф-1».

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