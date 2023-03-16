Ральф Шумахер: «Новое поражение от Расселла заставит Хэмилтона уйти из «Ф-1», полагаю»

Теги Льюис Хэмилтон Ральф Шумахер Формула-1 Мерседес Джордж Расселл Авто

Ральф Шумахер поделился мнением о будущем Льюиса Хэмилтона в «Формуле-1».

Продолжит ли семикратный чемпион карьеру, во многом зависит от напарника по «Мерседесу» Джорджа Расселла, считает Шумахер.

«[Хэмилтон] понимает, что мечта о восьмом титуле снова ускользает, и начинает терять веру. По крайней мере на старте сезона.

Вопрос в том, что с ним сделает Расселл. Расселл – тот человек, который может в каком-то смысле его сломать. Если Расселл вновь окажется впереди, то, полагаю, это заставит его уйти.

Если Хэмилтон будет быстрее во внутрикомандной борьбе, то, конечно, останется на какое-то время. На самом деле я на это надеюсь, ведь он важен для «Формулы-1» и является очень хорошим гонщиком», – высказался бывший пилот «Ф-1».

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5 комментариев

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irs118return
дело в том что он уже слит Расселом , что он делает досих пор в ф1 непонятно...
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Luca di Montezemolo
Этот все мечтает что Хэм свалит, и Мика посадят. Хэм свалит только если поймет что тачка не поедет, а вот это вполне возможно, а не то что Рассел там чего то.
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ffmp
Ответ Великий Алонсо
2 проигранных сезона подряд Расселлу смоют в унитаз всего самовозные чашки Льюиса. Хотя они уже смыты прошедшим проигранным сезоном, но если и сейчас Расселл его опередит, то это уже окончательно
Ожидаем легендарную встречу Алонсо и Рональдо в эти выходные. Руки держи на столе
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Aleus Marcus
говорящая голова
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Великий Алонсо
2 проигранных сезона подряд Расселлу смоют в унитаз всего самовозные чашки Льюиса. Хотя они уже смыты прошедшим проигранным сезоном, но если и сейчас Расселл его опередит, то это уже окончательно
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