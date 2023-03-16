Мика Хаккинен: «Ред Булл» придется потрудиться, чтобы занять первый ряд, Алонсо может разделить «Феррари» в квалификации»
Мика Хаккинен сделал прогноз на Гран-при Саудовской Аравии.
Второй этап «Формулы-1» сезона-2023 состоится с 17 по 19 марта. По мнению двукратного чемпиона мира, в Джидде у соперников будет больше шансов сдержать «Ред Булл» и Макса Ферстаппена.
«Бахрейн показал, что «Ред Булл» сохранил преимущество, которое было в прошлом году. Команда оказалась где-то на 0,3 секунды быстрее остальных, а «Феррари» и «Астон Мартин» этих десятых не хватило.
Не думаю, что в Джидде преимущество будет таким же большим. «Ред Булл» придется потрудиться, если команда хочет занять первый ряд стартовой решетки.
На прошлогоднем этапе свой первый поул завоевал Серхио Перес, однако гонку выиграл Макс Ферстаппен, и, предполагаю, чемпион сезона-2022 станет быстрейшим в ближайший уик-энд. Большой вопрос, кто окажется позади.
Я ожидаю, что Фернандо Алонсо будет очень быстр в квалификации и, возможно, разделит две «Феррари». Подиум в Бахрейне придаст уверенности, и пилот «Астон Мартин» выложится по полной, чтобы повторить результат.
Новый босс «Феррари» Фредерик Вассер уверен, что его команда поборется с «Ред Булл». Надеемся, мы увидим сражение в этот уик-энд. После схода в Бахрейне Шарль Леклер и его напарник Карлос Сайнс будут рассчитывать на более сильное выступление и безупречную надежность.
У «Мерседеса» теперь четвертая машина – невероятное падение скорости от команды, которая доминировала с 2014 по 2020 годы. Для Льюиса Хэмилтона и Джорджа Расселла это проблема, для конкурентов – шанс. Это касается и Валттери Боттаса, который финишировал восьмым в Бахрейне на «Альфа Ромео». В 2021-м Валттери квалифицировался вторым в Джидде и финишировал третьим – трасса ему нравится», – поделился рассуждениями Хаккинен.
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