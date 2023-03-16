Мика Хаккинен: «Ред Булл» придется потрудиться, чтобы занять первый ряд, Алонсо может разделить «Феррари» в квалификации»

сделал прогноз на .

Второй этап «Формулы-1» сезона-2023 состоится с 17 по 19 марта. По мнению двукратного чемпиона мира, в Джидде у соперников будет больше шансов сдержать «Ред Булл» и .

«Бахрейн показал, что «Ред Булл» сохранил преимущество, которое было в прошлом году. Команда оказалась где-то на 0,3 секунды быстрее остальных, а «Феррари» и «Астон Мартин» этих десятых не хватило.

Не думаю, что в Джидде преимущество будет таким же большим. «Ред Булл» придется потрудиться, если команда хочет занять первый ряд стартовой решетки.

На прошлогоднем этапе свой первый поул завоевал , однако гонку выиграл Макс Ферстаппен, и, предполагаю, чемпион сезона-2022 станет быстрейшим в ближайший уик-энд. Большой вопрос, кто окажется позади.

Я ожидаю, что будет очень быстр в квалификации и, возможно, разделит две «Феррари». Подиум в Бахрейне придаст уверенности, и пилот «Астон Мартин» выложится по полной, чтобы повторить результат.

Новый босс «Феррари» Фредерик Вассер уверен, что его команда поборется с «Ред Булл». Надеемся, мы увидим сражение в этот уик-энд. После схода в Бахрейне Шарль Леклер и его напарник Карлос Сайнс будут рассчитывать на более сильное выступление и безупречную надежность.

У «Мерседеса» теперь четвертая машина – невероятное падение скорости от команды, которая доминировала с 2014 по 2020 годы. Для Льюиса Хэмилтона и Джорджа Расселла это проблема, для конкурентов – шанс. Это касается и Валттери Боттаса, который финишировал восьмым в Бахрейне на «Альфа Ромео». В 2021-м Валттери квалифицировался вторым в Джидде и финишировал третьим – трасса ему нравится», – поделился рассуждениями Хаккинен.

Алонсо выдает невозможные обгоны благодаря лучшим тормозам в «Ф-1» – как «Астон Мартин» это сделал?

В «Ф-1» запредельно плотно: Алонсо кусает лидеров, «Феррари» и «Мерседес» потерялись, «Макларен» – обитатель дна