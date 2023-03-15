ФИА скорректировала расположение зон DRS на Гран-при Саудовской Аравии

внесла коррективы в расположение зон DRS на .

На предстоящем Гран-при, как и в прошлый раз, будет три зоны DRS. При этом ФИА в качестве меры безопасности. А зона активации третьей зоны DRS была смещена из зоны торможения перед 27-м поворотом на главную прямую – теперь активировать DRS можно будет на отметке 170 м после прохождения последней шиканы.

В предыдущей конфигурации гонщики порой намеренно избегали возможности совершить обгон соперника на задней прямой, только чтобы получить возможность воспользоваться DRS в следующей зоне – на главной прямой. Лидирующие же пилоты порой специально тормозили свои машины, чтобы оказаться позади в зоне детекции и получить право использовать DRS.

Подобная тактика использовалась в первой же гонке 2021 года и наиболее ярко проявилась в соперничестве Льюиса Хэмилтона и Макса Ферстаппена, когда те боролись за лидерство. В прошлом году похожая ситуация повторилась уже с участием Ферстаппена и Шарля Леклера.

Также в рамках обновления трассы в 14 и 20 скоростных поворотах организаторы отодвинули назад заграждения, чтобы улучшить видимость для гонщиков и снизить шанс возникновения опасной ситуации.

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