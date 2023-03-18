Гран-при Саудовской Аравии-2023. 3-я практика. Ферстаппен на 0,6 секунды быстрее Переса, Алонсо – 3-й с отставанием в секунду
Джидда
18 марта 2023 года
3-я практика
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 1.28,485 (20 кругов)
2. Серхио Перес («Ред Булл») +0,613 (15)
3. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0,998 (21)
4. Ланс Стролл («Астон Мартин») +1,024 (21)
5. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +1,083 (18)
6. Шарль Леклер («Феррари») +1,103 (16)
7. Ландо Норрис («Макларен») +1,205 (18)
8. Оскар Пиастри («Макларен») +1,213 (23)
9. Пьер Гасли («Альпин») +1,216 (19)
10. Карлос Сайнс («Феррари») +1,276 (16)
11. Джордж Расселл («Мерседес») +1,326 (19)
12. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео») +1,432 (21)
13. Нико Хюлькенберг («Хаас») +1,448 (19)
14. Эстебан Окон («Альпин») +1,468 (19)
15. Алекс Албон («Уильямс») +1,498 (18)
16. Логан Сарджент («Уильямс») +1,550 (18)
17. Кевин Магнуссен («Хаас») +1,646 (15)
18. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +1,832 (20)
19. Юки Цунода («Альфа Таури») +2,312 (20)
20. Ник де Врис («Альфа Таури») – не показал времени (0)
Гран-при Саудовской Аравии-2023. 2-я практика. Ферстаппен – 1-й, Алонсо и Перес – в топ-3, Окон – 4-й
Гран-при Саудовской Аравии-2023. 1-я практика. Ферстаппен – 1-й, Перес – 2-й, Алонсо – 3-й
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Минус: Мы похоже узнали чемпиона на 8 месяцев раньше, чем хотелось бы.