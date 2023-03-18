Гран-при Саудовской Аравии-2023. 3-я практика. Ферстаппен на 0,6 секунды быстрее Переса, Алонсо – 3-й с отставанием в секунду

Теги результаты Феррари Макларен Фернандо Алонсо Льюис Хэмилтон Ред Булл Уильямс Альфа Таури Нико Хюлькенберг Карлос Сайнс Формула-1 Мерседес Валттери Боттас Серхио Перес Астон Мартин Кевин Магнуссен Эстебан Окон Пьер Гасли Хаас Макс Ферстаппен Ник де Врис Чжоу Гуаньюй Шарль Леклер Ланс Стролл Джордж Расселл Александр Албон Ландо Норрис Альфа Ромео Логан Сарджент Гран-при Саудовской Аравии Юки Цунода Оскар Пиастри Альпин Авто
Джидда
18 марта 2023 года
3-я практика
 
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 1.28,485 (20 кругов)
2. Серхио Перес («Ред Булл») +0,613 (15)
3. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0,998 (21)
4. Ланс Стролл («Астон Мартин») +1,024 (21)
5. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +1,083 (18)
6. Шарль Леклер («Феррари») +1,103 (16)
7. Ландо Норрис («Макларен») +1,205 (18)
8. Оскар Пиастри («Макларен») +1,213 (23)
9. Пьер Гасли («Альпин») +1,216 (19)
10. Карлос Сайнс («Феррари») +1,276 (16)
11. Джордж Расселл («Мерседес») +1,326 (19)
12. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео») +1,432 (21)
13. Нико Хюлькенберг («Хаас») +1,448 (19)
14. Эстебан Окон («Альпин») +1,468 (19)
15. Алекс Албон («Уильямс») +1,498 (18)
16. Логан Сарджент («Уильямс») +1,550 (18)
17. Кевин Магнуссен («Хаас») +1,646 (15)
18. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +1,832 (20)
19. Юки Цунода («Альфа Таури») +2,312 (20)
20. Ник де Врис («Альфа Таури») – не показал времени (0)
 

Гран-при Саудовской Аравии-2023. 2-я практика. Ферстаппен – 1-й, Алонсо и Перес – в топ-3, Окон – 4-й

Гран-при Саудовской Аравии-2023. 1-я практика. Ферстаппен – 1-й, Перес – 2-й, Алонсо – 3-й

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28 комментариев

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Paninaro
Интересно, вот все те люди, стенавшие с 2014 по 2021 включительно, что нет никакой интриги, где они?)
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Luca di Montezemolo
Ответ LetTong
А зачем подчеркивать что не смотришь? На что это влияет?
А что нельзя что ли ? Подчеркиваю для тех кто может что то спросить, вот ввожу их в курс что чамп настолько интересный, что теперь не слежу особо за ним, и не в курсе что происходит особо. Конечно тут есть паранойки которые думают что я бегаю за ними с сотней ботов, чтобы поставить минус или поспорить, ну они пусть считают что хотят.
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Paninaro
Ответ Tima_Milan
видимо все же за третье...
Переса с большой вероятностью сольют свои же. Никогда второй пилот РБ не был вице в чемпионате, когда первый этот чемпионат выигрывал.
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langoth
Ответ Merzus21
за второе место может быть интересный сезон.
Если Перес посреди сезона не запьет, то только за третье
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Jetter
Ответ Дмитрий Литвинов
Предвкушаю комментарии... P.S. Не думал что это скажу, но дайте Ферзю штраф за блокировку, так будет интереснее.
В практиках дают штрафы за блокировку?
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team spirit
Маки по ходу подтянулись,феррари вообще не впечатляют
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Антон Якимцев
Стролл двурукий, мочи!
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Tima_Milan
Ответ Merzus21
за второе место может быть интересный сезон.
видимо все же за третье...
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pan_admiral
с 3 по 18 в 0,8с. РБ как всегда в своей лиге.
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Фанат спорта01
может просто убрать ред буллы и тогда будет очень крутая борьба за победы.
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LetTong
Ответ Luca di Montezemolo
Круто, я даже не смотря знал какой будет топ 3, интрига лишь опередит алонсо чику или нет. Так как не смотрел практики совсем, даже и комментировать что то нет смысла, но вряд ли что то изменилось с Бахрейна.
А зачем подчеркивать что не смотришь? На что это влияет?
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LetTong
Интересно на квале время за 1:28 увидим или нет?)
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U. M. A. Muhammad
Ответ Великий Алонсо
Перес ноль
Не мог на секунду быстрее???? Надеюсь удивишь нас всех в воскресенье удачи чувак
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kotopandych
Ответ Lexxxus
Объясните мне, как Макларен на своём ведре 2 болидами в десятку заехал?
Потому что это практика и они могут хоть первые два места занять если вдруг решат из своей машины квалификационный темп выжать пока остальные другим заняты.
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marchellinos
Сезон можно заканчивать ;(
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Мария Голденштерн
РБ что ты делаешь, остановись! Ахахахах. У Астона машинка на скоростных трассах даже лучше Мерса смотрится. Посмотрим, чего там Мерс будет мутить с этой машиной, но, думаю, этот сезон для них можно уже сдавать в утиль.
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Luca di Montezemolo
Круто, я даже не смотря знал какой будет топ 3, интрига лишь опередит алонсо чику или нет. Так как не смотрел практики совсем, даже и комментировать что то нет смысла, но вряд ли что то изменилось с Бахрейна.
+4
-9
-5
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Alexandr Tarakanoff
Не являюсь хейтером рб или кого-то еще, но просто представьте какой был бы интересный чемпионат, если бы рб был в одну силу с преследователеми.
+1
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Arti22
Квали можно не смотреть?
+1
-1
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Lexxxus
Объясните мне, как Макларен на своём ведре 2 болидами в десятку заехал?
+1
-1
0
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Alex Soul
Если бы не Ред Булл получили б сезон мечты)) Эх, Ньюи, Ньюи))
+12
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Merzus21
за второе место может быть интересный сезон.
+4
-1
+3
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Дмитрий Литвинов
Ответ Анатолий Зубков
По итогам 3 практики у читербулл звездолёт, сэр превозмог на корыте, Норрис и Пиастри - ведробоги, Феррари ездили на джипиту энджин.
Не, ну реально превозмог, тут надо признать.
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Voltick
Ответ Voltick
Между Ферстаппеном и Пересом разрыв больше, чем между Алонсо и Сарджентом O_O
Плюс: Всё, что находится позади Ред Буллов - невероятно плотно и интересно.
Минус: Мы похоже узнали чемпиона на 8 месяцев раньше, чем хотелось бы.
+10
-1
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Анатолий Зубков
По итогам 3 практики у читербулл звездолёт, сэр превозмог на корыте, Норрис и Пиастри - ведробоги, Феррари ездили на джипиту энджин.
+5
-5
0
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