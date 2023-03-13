Экс-технический директор «Рено» и другие специалисты присоединились к новой команде «Ф-1» – вероятно, «Андретти» (RacingNews365)

Потенциальная команда «Формулы-1» начала нанимать сотрудников.

Как сообщает RacingNews365, речь идет о коллективе из Банбери, где располагается база «Андретти» в «Формуле E». Вероятно, специалисты с многолетним опытом присоединились к проекту «Андретти» в «Ф-1».

Техническим директором нового коллектива стал Ник Честер, занимавший аналогичную должность в « », а также трудившийся в «Формуле E» (в « » и «Макларене»).

Главным конструктором назначен Джон МакКвильям. Специалист работал на той же позиции в « » и являлся техническим директором « ».

Роль главы отдела аэродинамики досталась Джону Томлинсону, который сотрудничал с Честером в «Рено» и «Лотусе», занимался аэродинамикой в «Уильямсе» и был частью «Мерседеса» (в «Ф-1» и « »).

ФИА и «Ф-1» пока не одобрили заявку американской команды.

«Андретти» не прокомментировала информацию о найме сотрудников.

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