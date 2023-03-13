Экс-технический директор «Рено» и другие специалисты присоединились к новой команде «Ф-1» – вероятно, «Андретти» (RacingNews365)
Потенциальная команда «Формулы-1» начала нанимать сотрудников.
Как сообщает RacingNews365, речь идет о коллективе из Банбери, где располагается база «Андретти» в «Формуле E». Вероятно, специалисты с многолетним опытом присоединились к проекту «Андретти» в «Ф-1».
Техническим директором нового коллектива стал Ник Честер, занимавший аналогичную должность в «Рено», а также трудившийся в «Формуле E» (в «Мерседесе» и «Макларене»).
Главным конструктором назначен Джон МакКвильям. Специалист работал на той же позиции в «Джордане» и являлся техническим директором «Манора».
Роль главы отдела аэродинамики досталась Джону Томлинсону, который сотрудничал с Честером в «Рено» и «Лотусе», занимался аэродинамикой в «Уильямсе» и был частью «Мерседеса» (в «Ф-1» и «Формуле E»).
ФИА и «Ф-1» пока не одобрили заявку американской команды.
«Андретти» не прокомментировала информацию о найме сотрудников.
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