Андреа Стелла: «Первые крупные обновления болида «Макларен» привезет на этап в Баку»
Руководитель «Макларена» Андреа Стелла рассказал о планах команды по подготовке первых обновлений болида в этом сезоне.
После Гран-при Бахрейна многие эксперты считают, что «Макларен» ждет очень трудный сезон, учитывая отставание от прямых конкурентов.
«У нас готовятся несколько небольших обновлений, которые появятся уже на этапах в Саудовской Аравии, и потом в Австрарии. Так что какие-то небольшие детали будут появляться уже в ближайших гонках.
Они совсем не обязательно будут заметны со стороны, но должны будут улучшить работу болида в некоторых областях. Первые крупные обновления «Макларен» привезет на этап в Баку», – рассказал Стелла.
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