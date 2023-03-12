Андреа Стелла: «Первые крупные обновления болида «Макларен» привезет на этап в Баку»

Руководитель « » рассказал о планах команды по подготовке первых обновлений болида в этом сезоне.

После Гран-при Бахрейна многие эксперты считают, что «Макларен» ждет очень трудный сезон, учитывая отставание от прямых конкурентов.

«У нас готовятся несколько небольших обновлений, которые появятся уже на этапах в Саудовской Аравии, и потом в Австрарии. Так что какие-то небольшие детали будут появляться уже в ближайших гонках.

Они совсем не обязательно будут заметны со стороны, но должны будут улучшить работу болида в некоторых областях. Первые крупные обновления «Макларен» привезет на этап в Баку», – рассказал Стелла.

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