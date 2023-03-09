ФИА перестала выписывать штрафные баллы за нарушения пределов трассы

Теги Гран-при Бахрейна ФИА Нико Хюлькенберг Формула-1 Формула-2 регламент Хаас Авто

Стюарды применили новый подход на первом этапе «Формулы-1» и молодежных серий 2023 года.

Гонщик «Хааса» Нико Хюлькенберг получил два штрафа и потерял в общей сложности 15 секунд на Гран-при Бахрейна. Тем не менее, Нико не выписали штрафные баллы.

ФИА решила не наказывать пилотов штрафными баллами за подобные проступки. В прошлом году санкции за выезд за пределы трека сопровождались получением одного балла. Пилоты критиковали выписывание штрафных баллов за незначительные нарушения.

В 2022-м три гонщика «Формулы-2» заработали дисквалификацию за 12 штрафных баллов. Оливер Колдуэлл собрал семь баллов на одном этапе, при этом все они были получены за превышение пределов трассы.

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3 комментария

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Гасли вот сейчас не понял
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voroninboris
Думал, что Гасли должно быть очень обидно, если он успеет получить 12 баллов и словить дискву в том числе из-за нарушения лимитов трассы. Но проверил, что из 10 баллов за нарушение границ - только 1. Впрочем, и этого вполне может быть достаточно.
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Mr.Alien
А вы тоже видите, как ФИА изображает упорную деятельность, то вводя идиотские правила, то их отменяя, но при этом уже кучу лет не могут решить проблему с дождевыми гонками
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