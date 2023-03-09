ФИА перестала выписывать штрафные баллы за нарушения пределов трассы

Стюарды применили новый подход на первом этапе «Формулы-1» и молодежных серий 2023 года.

Гонщик « » получил два штрафа и потерял в общей сложности 15 секунд на . Тем не менее, Нико не выписали штрафные баллы.

решила не наказывать пилотов штрафными баллами за подобные проступки. В прошлом году санкции за выезд за пределы трека сопровождались получением одного балла. Пилоты критиковали выписывание штрафных баллов за незначительные нарушения.

В 2022-м три гонщика «Формулы-2» заработали дисквалификацию за 12 штрафных баллов. Оливер Колдуэлл собрал семь баллов на одном этапе, при этом все они были получены за превышение пределов трассы.

Окон повторил рекорд Мальдонадо по штрафам за гонку: «Впечатляет, насколько это не наш день. Раньше такого никогда не было»