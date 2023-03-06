Окон повторил рекорд Мальдонадо по штрафам за гонку: «Впечатляет, насколько это не наш день. Раньше такого никогда не было»

Теги Гран-при Бахрейна Гран-при Венгрии ФИА Формула-1 Пастор Мальдонадо регламент Эстебан Окон Альпин Авто

Эстебан Окон вписал свое имя в историю «Формулы-1».

На Гран-при Бахрейна пилот «Альпин» получил три пилотажных штрафа. Это повторение рекорда по количеству наказаний за одну гонку. При этом стюарды вынесли все вердикты в течение 22 минут.

Ранее три штрафа за один заезд получил легендарный Пастор Мальдонадо на Гран-при Венгрии 2015 года.

Окона наказали за некорректное положение болида на старте, затем за неправильное отбытие штрафа и, наконец, за превышение скорости на пит-лейн. Эстебан потерял в общей сложности 20 секунд и в итоге сошел.

После Гран-при француз не смог предоставить объяснение произошедшему.

«Впечатляет, насколько это не наш день. Обычно мы достаточно хорошо справляемся с такими операционными вещами. Пит-стопы, остановки в нужном месте – мы уделяем этому большое внимание. Сегодня все пошло не так, это точно.

Раньше такого никогда не было, и я немного удивлен. Но мы проанализируем и исправимся», – приводит слова Окона сайт «Ф-1».

Эстебан признал, что мог побороться за очки, если бы не штрафы:

«Да, это так. Мы были на пути к очкам. Упущенный шанс, но так все сложилось».

Что случилось на Гран-при Бахрейна: Леклер опять сломался, Алонсо порвал «Мерседесы» и «Феррари», Ферстаппен уничтожил всех

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram

9 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Gnider
Оконадо
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
costa0545
Карма его накрыла, за его плохое поведение)))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Листок яблони
Ответ Великий Алонсо
Обычно Алонсо такие штрафы вообще не получает, даже суммарно за сезон, а этот бездарь-доезжала умудрился собрать все воедино за 1 гонку, редкое днище, Алонсо смеётся в голос.
Легендарный
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
alesel
Легендарный Мальдонадо 😂😂😂
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Великий Алонсо
Обычно Алонсо такие штрафы вообще не получает, даже суммарно за сезон, а этот бездарь-доезжала умудрился собрать все воедино за 1 гонку, редкое днище, Алонсо смеётся в голос.
+1
-4
-3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alesha_451
Хорошо, что это был Окон, потому что у Гасли там 10 штрафных на лицензии висит)
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Великий Алонсо
Ой, а что с лицом Окоша? Карма!!
+2
-4
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ffmp
Раньше такое было с Алонсо (отказ мотора, клоунство команды итд), Обгон в сторонке дурачка включал будто все ок и токсил в адрес сокомандника, типа вот я впреди двухкратного. Очень приятно наблюдать как Гасли начал блистать на его фоне
+1
-5
-4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Рнпрл Аари
Это было эпично. Ну ладно на старте промахнулись. Но на пите что секундомера нету ни у кого. Третий штраф наверное Окон психанал и не уследил за скоростью. Глупые ошибки из ниоткуда. А так да могли бы с Гасли 7 и 8 приехать
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий