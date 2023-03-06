Окон повторил рекорд Мальдонадо по штрафам за гонку: «Впечатляет, насколько это не наш день. Раньше такого никогда не было»
Эстебан Окон вписал свое имя в историю «Формулы-1».
На Гран-при Бахрейна пилот «Альпин» получил три пилотажных штрафа. Это повторение рекорда по количеству наказаний за одну гонку. При этом стюарды вынесли все вердикты в течение 22 минут.
Ранее три штрафа за один заезд получил легендарный Пастор Мальдонадо на Гран-при Венгрии 2015 года.
Окона наказали за некорректное положение болида на старте, затем за неправильное отбытие штрафа и, наконец, за превышение скорости на пит-лейн. Эстебан потерял в общей сложности 20 секунд и в итоге сошел.
После Гран-при француз не смог предоставить объяснение произошедшему.
«Впечатляет, насколько это не наш день. Обычно мы достаточно хорошо справляемся с такими операционными вещами. Пит-стопы, остановки в нужном месте – мы уделяем этому большое внимание. Сегодня все пошло не так, это точно.
Раньше такого никогда не было, и я немного удивлен. Но мы проанализируем и исправимся», – приводит слова Окона сайт «Ф-1».
Эстебан признал, что мог побороться за очки, если бы не штрафы:
«Да, это так. Мы были на пути к очкам. Упущенный шанс, но так все сложилось».
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