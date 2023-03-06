Окон повторил рекорд Мальдонадо по штрафам за гонку: «Впечатляет, насколько это не наш день. Раньше такого никогда не было»

вписал свое имя в историю «Формулы-1».

На Гран-при Бахрейна пилот « » получил три пилотажных штрафа. Это повторение рекорда по количеству наказаний за одну гонку. При этом стюарды вынесли все вердикты в течение 22 минут.

Ранее три штрафа за один заезд получил легендарный на 2015 года.

Окона наказали за некорректное положение болида на старте, затем за неправильное отбытие штрафа и, наконец, за превышение скорости на пит-лейн. Эстебан потерял в общей сложности 20 секунд и в итоге сошел.

После Гран-при француз не смог предоставить объяснение произошедшему.

«Впечатляет, насколько это не наш день. Обычно мы достаточно хорошо справляемся с такими операционными вещами. Пит-стопы, остановки в нужном месте – мы уделяем этому большое внимание. Сегодня все пошло не так, это точно.

Раньше такого никогда не было, и я немного удивлен. Но мы проанализируем и исправимся», – приводит слова Окона сайт «Ф-1».

Эстебан признал, что мог побороться за очки, если бы не штрафы:

«Да, это так. Мы были на пути к очкам. Упущенный шанс, но так все сложилось».

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