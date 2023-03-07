Нико Росберг: «Мерседес» на секунду с круга отстает от «Ред Булл». Крайне тяжелая ситуация»

высказался о плачевном состоянии «Мерседеса».

По итогам экс-напарник Росберга Льюис Хэмилтон занял пятое место, а стал седьмым, в то время как пилот « » одержал победу в доминирующем стиле.

«Крайне тяжелая ситуация. Тото Вольфф сказал, что текущая концепция бесперспективна. Это сильное заявление. Придется в нынешнем году сделать шаг назад и работать над новой концепцией с прицелом на следующий сезон. Не хотел бы оказаться на месте руководства. Проблема в том, что нельзя просто установить новые понтоны – менять нужно всю машину.

Позитивный момент связан с Льюисом Хэмилтоном, который извлек из болида максимум. Тем не менее, старт очень сложный, невероятно. Команда на 50 секунд отстала от Ферстаппена, который не выкладывался по полной. В противном случае разрыв составил бы 60 секунд, то есть секунду с круга. Сложная ситуация», – сообщил чемпион «Формулы-1» 2016 года в интервью немецкому Sky Sport.

Тото Вольфф: «Выберем концепцию болида «Мерседеса» в ближайшее время. Очевидно, куда нужно двигаться»

Фернандо Алонсо: «Борьба с легендой «Ф-1» Хэмилтоном – всегда что-то новое. Мы очень уважаем друг друга»