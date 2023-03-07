Гельмут Марко: «Сезон-2023 – ключевой для Цуноды и де Вриса, если они хотят остаться в «Ф-1»

Теги Ред Булл Альфа Таури Формула-1 Гельмут Марко Ник де Врис Юки Цунода Авто

Оба гонщика «Альфа Таури» рискуют потерять место, сообщил Гельмут Марко.

В этом сезоне напарником Юки Цуноды стал Ник де Врис. По словам советника «Ред Булл», пилотам необходимо демонстрировать успехи ради продолжения карьеры.

«Должен ли Цунода проявить себя? Да, должен. Но то же относится к Нику де Врису. Это дебютный год, однако у него большой опыт в других сериях и на должности тест-гонщика.

Для обоих это ключевой сезон, если они хотят остаться в «Формуле-1», – сказал Марко.

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3 комментария

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ральф шумахер
В целом - оба пассажиры левые, но заменить их особо некем. И Випс, конечно, сам себе угробил карьеру, мог-бы уже иметь место.
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AgipTm
давить начал уже с первой гонки :) узнаю дохтура
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Рнпрл Аари
Ну не знаю если один выступит на голову лучше другого то да тут очевидно, а если выступают на равных но внизу чемпионата может болид слабый
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