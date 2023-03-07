Гельмут Марко: «Сезон-2023 – ключевой для Цуноды и де Вриса, если они хотят остаться в «Ф-1»

Оба гонщика « » рискуют потерять место, сообщил .

В этом сезоне напарником стал Ник де Врис. По словам советника « », пилотам необходимо демонстрировать успехи ради продолжения карьеры.

«Должен ли Цунода проявить себя? Да, должен. Но то же относится к Нику де Врису. Это дебютный год, однако у него большой опыт в других сериях и на должности тест-гонщика.

Для обоих это ключевой сезон, если они хотят остаться в «Формуле-1», – сказал Марко.

Макс Ферстаппен о де Врисе: «Первым делом нужно оказаться быстрее напарника. И демонстрировать стабильные выступления»

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