Гельмут Марко: «Сезон-2023 – ключевой для Цуноды и де Вриса, если они хотят остаться в «Ф-1»
Оба гонщика «Альфа Таури» рискуют потерять место, сообщил Гельмут Марко.
В этом сезоне напарником Юки Цуноды стал Ник де Врис. По словам советника «Ред Булл», пилотам необходимо демонстрировать успехи ради продолжения карьеры.
«Должен ли Цунода проявить себя? Да, должен. Но то же относится к Нику де Врису. Это дебютный год, однако у него большой опыт в других сериях и на должности тест-гонщика.
Для обоих это ключевой сезон, если они хотят остаться в «Формуле-1», – сказал Марко.
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