Макс Ферстаппен о де Врисе: «Первым делом нужно оказаться быстрее напарника. И демонстрировать стабильные выступления»

Пилот « » дал совет Нику де перед полноценным дебютом нидерландца в «Формуле-1».

В прошлом году де Врис, будучи запасным пилотом, заменил Алекса Албона в «Уильямсе» на Гран-при Италии, и то удачное выступление помогло ему получить постоянное место боевого пилота в « ».

«Первым делом тебе нужно оказаться быстрее напарника. Это самое важное. И демонстрировать стабильные выступления. Ведь в конечном счете ошибаться будут все. У Ника, вероятно, тоже будут ошибки, но это нормально. В целом же тебе нужно хорошо работать со своей командой, демонстрируя, что ты заслуживаешь места в «Формуле-1».

Надеюсь, у Ника чувства во время дебюта будут другими, чем были у меня. Да и ситуации в любом случае разные. Мне было 17 лет, ему 28, и он, разумеется, прошел через выступления в большом количестве разных серий. Он намного опытнее. Да, конечно, его опыт в «Ф-1» весьма ограничен, но он уже боролся с другими командами. И опыт управления другими гоночными машинами может пригодиться и за рулем болида «Ф-1», – рассказал Ферстаппен.

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