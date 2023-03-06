Фернандо Алонсо: «Борьба с легендой «Ф-1» Хэмилтоном – всегда что-то новое. Мы очень уважаем друг друга»

Фернандо Алонсо рассказал, как опередил на .

Алонсо обогнал соперника из « » и завоевал третье место в своей первой гонке за «Астон Мартин», Хэмилтон финишировал пятым. Фернандо объяснил, почему совершил маневр в необычном месте.

«Прекрасная битва, мы очень уважаем друг друга. Когда сражаешься с Льюисом, одной из легенд нашего спорта, это всегда что-то новое – понимаешь, что он использует свой талант и сделает что-то неожиданное.

Он достал меня в четвертом повороте – я был впереди, но ему удалось меня обогнать. Маневр стал неожиданностью, мне такое не понравилось. Я попытался атаковать в другом месте, и это сработало. Мой темп был выше, поэтому я смог оторваться.

На прямых мы не очень быстры. Обычно обгоны совершаются в первом или четвертом поворотах. Я обогнал Льюиса в десятом, а Карлоса [ ] – 11-м. Необычные места для обгона, потому что мы не могли сравниться со скоростью соперников на прямых. Приходилось совершать маневры в поворотах до десятого и 11-го, менять траекторию, а затем обгонять. Думаю, для Льюиса это стало сюрпризом, потому что в десятом повороте никто не обгоняет, скажем так.

К Карлосу я приблизился тоже в десятом повороте, он закрыл калитку, а потом у меня был лучше выход к 11-му. Мы с удовольствием обгоняли бы на главной прямой, как все остальные.

Естественно, мне понравилась борьба, ведь я оказался впереди. То же самое относится к любым другим сражениям. Но когда борешься с отличными гонщиками, прекрасными чемпионами, противостояние более напряженное, в борьбе колесо в колесо больше адреналина. Я не хотел допускать ошибок и контактов: если сражаешься за 12-е место, ничего не теряешь, а мы претендовали на высокие позиции. Мне понравилось», – сообщил двукратный чемпион «Формулы-1» в интервью Sky Sports.

Алонсо украл первый Гран-при года: разделал Хэмилтона и «Феррари» в сложнейшем повороте трассы. Забрал подиум!

Фернандо Алонсо: «Лишь одна команда готова на все ради победы, похоже, хотя возможности есть у всех. Горжусь быть частью «Астон Мартин»

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram