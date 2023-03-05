Кристиан Хорнер: «В «Астон Мартин» говорят, что подражание – высшая форма лести. Здорово видеть, что старая машина так хорошо едет»

Руководитель «Ред Булл» поделился впечатлениями от результата Гран-при Бахрейна. Пилоты Макс Ферстаппен и Серхио Перес финишировали на первом и втором месте соответственно.

По словам Хорнера, для команды было очень важно подготовиться к сезону с учетом штрафа за превышение лимита на бюджет. В прошлом году ФИА обнаружила, что «Ред Булл» нарушил правило в 2021-м. Федерация назначила команде штраф в $7 млн и лишила ее 10% времени работы в аэротрубе в 2023 году.

«Думаю, самое позитивное – это то, что у нас нет никакой фундаментальной проблемы, на которую пришлось бы тратить ресурсы и время. Для нас это жизненно важно – справиться с этим штрафом. О нем приходится помнить все 12 месяцев, потому что он влияет на болид не только этого года, но и следующего», – отметил Хорнер.

Кристиан также немного рассказал о работе «Ред Булл» на предсезонных тестах.

«Мы, наверное, слегка больше уделили внимания подготовке к гонке, чем к квалификации. И сегодня это оправдалось. Мы могли ехать на более мягком комплекте резины даже в середине гонки – и износ все равно был слабым. Мы хорошо провели Гран-при: после прошлого года с нулем очков нынешние 43 очка кажутся хорошим ответом».

Хорнер также похвалил « », но не без иронии: в прошлом году команду обвинили в копировании болида «Ред Булл». Кроме того, нынешний технический директор британцев Дэн Фэллоус ранее работал в « » в отделе аэродинамики.

«Думаю, это показывает всем командам, что все возможно. Они [«Астон Мартин»], очевидно, хорошо постарались этой зимой. Они говорят, что подражание – высшая форма лести. Здорово видеть, что старая машина так хорошо едет».

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