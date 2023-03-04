Фернандо Алонсо: «Астон Мартин» живет мечтой. Борьба за подиум с «Феррари» – слишком хорошо, чтобы быть правдой»

Теги Гран-при Бахрейна Феррари Фернандо Алонсо Ред Булл Формула-1 Астон Мартин Ланс Стролл Авто

Фернандо Алонсо крайне доволен первой квалификацией за «Астон Мартин».

Испанец показал пятое время в квалификации к Гран-при Бахрейна, его напарник Ланс Стролл стал восьмым. Фернандо не расстроился из-за того, что не завоевал поул.

«Это было слишком оптимистично. Нашей целью стало попадание в топ-5, топ-6.

В начале уик-энда задачей был проход в третий сегмент квалификации обеими машинами. Мы предполагали, что квалифицируемся в 0,6 секунды от «Ред Булл», и, полагаю, примерно таким и оказалось отставание от поула. Мы ожидали такую позицию, и я невероятно доволен», – заявил двукратный чемпион «Формулы-1».

Алонсо оценил шансы в гонке:

«Пока что сильная сторона машины заключалась в длинных отрезках и очень низкой деградации шин. «Астон Мартин» исторически очень здорово сохраняет покрышки.

Подиум? Посмотрим, да. Я смеюсь, потому что борьба за подиум в первой же гонке… Звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой. Такие странные ощущения: я говорю, что мы стартуем пятыми и, возможно, нацелены на большее. Честно говоря, мы считали, что первые три команды в этом сезоне окажутся недосягаемыми, учитывая прошлогоднее преимущество, а мы постараемся возглавить среднюю группу.

А теперь мы говорим, что начнем Гран-при с пятой позиции и, может быть, сразимся с «Феррари» за подиум. Просто невероятно.

Надо продолжать работу, сохранять спокойствие и как можно лучше провести гонку. Никаких ошибок. Хороший старт, хорошие пит-стопы. И посмотрим, где в итоге окажемся. Пока что мы живем своей мечтой».

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8 комментариев

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Alesha_451
Ало, давай. У красных деградация адовая. А мерсов позади ты удержишь. Может и Перец снова поспать захочет и будет по секунде с круга Максу сливать. Впереееед
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Wrister-Killer
Ответ Grigpar
Обидно, что АМ все таки 4-я сила чемпа пока. Мерседес хоть и проиграли квалу, но они явно провели не лучшие круги, а Алонсо хорошо улучшил свое время. Рассел всего то отстал на 0,004, а Люис на 0,048.
Алонсо улучши время и при этом здорово промахнулся в первом повороте, а так же потерял время на болтанке в последнем. Астон не раскрыл свой потенциал в квалификации полностью. Они быстрее мерсов. Вопрос в том, быстрее ли они фур на дистанции.
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Aleksandr Lesnikov
Ответ RusSt
Очень неплохие шансы на пару подиумов у Алонсо судя по темпу, а если все сложится удачно то и на победу в течении сезона
Замахнулся бы даже на большее. Пара побед (Монако-Сингапур, мэйби Венгрия) и несколько подиумов.
А вот Стролл да, пара подиумов вполне себе цель.
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Aleksandr Lesnikov
Ответ Grigpar
Обидно, что АМ все таки 4-я сила чемпа пока. Мерседес хоть и проиграли квалу, но они явно провели не лучшие круги, а Алонсо хорошо улучшил свое время. Рассел всего то отстал на 0,004, а Люис на 0,048.
Не соглашусь. Судя по всем анализам длинных серий, начиная с тестов и заканчивая 3 практиками, темп в гонке у Мерседесов - ощутимо хуже чем темп АМ. На одном быстром круге они как раз ближе. Так что думаю квалификация сейчас это наоборот их сильная сторона. И даже тут они позади, хоть и совсем не на много.
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Be_Fun
есть надежда на то что темп чуть быстрее мерседеса, а фуры это фуры, возможно самоустранятся, у них уже сегодня какие-то куски днища отваливались, того и гляди, леклер в дырку в полу провалится, хз что еще от них ожидать.
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Grigpar
Обидно, что АМ все таки 4-я сила чемпа пока. Мерседес хоть и проиграли квалу, но они явно провели не лучшие круги, а Алонсо хорошо улучшил свое время. Рассел всего то отстал на 0,004, а Люис на 0,048.
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Анатолий Зубков
По ходу АМ в этом году будет вроде Лотуса 2012-2013. Подиумы должны быть.
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RusSt
Очень неплохие шансы на пару подиумов у Алонсо судя по темпу, а если все сложится удачно то и на победу в течении сезона
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