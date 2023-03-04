Фернандо Алонсо: «Астон Мартин» живет мечтой. Борьба за подиум с «Феррари» – слишком хорошо, чтобы быть правдой»

крайне доволен первой квалификацией за «Астон Мартин».

Испанец показал пятое время в квалификации к , его напарник стал восьмым. Фернандо не расстроился из-за того, что не завоевал поул.

«Это было слишком оптимистично. Нашей целью стало попадание в топ-5, топ-6.

В начале уик-энда задачей был проход в третий сегмент квалификации обеими машинами. Мы предполагали, что квалифицируемся в 0,6 секунды от « », и, полагаю, примерно таким и оказалось отставание от поула. Мы ожидали такую позицию, и я невероятно доволен», – заявил двукратный чемпион «Формулы-1».

Алонсо оценил шансы в гонке:

«Пока что сильная сторона машины заключалась в длинных отрезках и очень низкой деградации шин. «Астон Мартин» исторически очень здорово сохраняет покрышки.

Подиум? Посмотрим, да. Я смеюсь, потому что борьба за подиум в первой же гонке… Звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой. Такие странные ощущения: я говорю, что мы стартуем пятыми и, возможно, нацелены на большее. Честно говоря, мы считали, что первые три команды в этом сезоне окажутся недосягаемыми, учитывая прошлогоднее преимущество, а мы постараемся возглавить среднюю группу.

А теперь мы говорим, что начнем Гран-при с пятой позиции и, может быть, сразимся с « » за подиум. Просто невероятно.

Надо продолжать работу, сохранять спокойствие и как можно лучше провести гонку. Никаких ошибок. Хороший старт, хорошие пит-стопы. И посмотрим, где в итоге окажемся. Пока что мы живем своей мечтой».

Что за зверя построили для Алонсо? Почему «Астон Мартин» вдруг поехал быстрее «Мерседесов»?

Нико Росберг: «Болид «Астон Мартин» едет как по рельсам»