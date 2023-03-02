Ланс Стролл: «Если бы я считал, что рискую усугубить травмы или что я не готов – то не стал бы выступать на Гран-при Бахрейна»

Пилот « » рассказал, что восстановился от полученных травм и готов выступить на .

По словам Стролла, его состояние пока не является оптимальным, но и факторов, не позволявших бы участвовать в гонках, тоже нет.

«Я упал с велосипеда и сломал запястье. Мне провели операцию на правом запястье. На самом деле она была совсем небольшой, просто небольшая процедура, после которой нужно было пройти курс физиотерапии и восстановиться.

Вчера и позавчера я провел две сессии на симуляторе и чувствую себя хорошо. Мы включили обычные настройки обратной связи на руле, и я совершенно нормально себя чувствовал, когда совершал полный поворот руля, преодолевал поребрики и так далее.

С такими травмами всегда сложно сказать, чего стоит ждать, но да, в первые дни было очень тяжело. Казалось, что мне будет очень непросто (вернуться), но затем в последние 4-5 дней мое состояние начало значительно улучшаться с каждым днем. Врачи дали мне добро на участие = они уверены, что я могу выступать в гонках и что кости срослись нормально.

За рулем болида пока есть некоторые болезненные ощущения, но в целом все хорошо. Ничего такого, с чем мне бы уже не приходилось сталкиваться в прошлом. Я могу нормально управлять болидом даже с небольшим дискомфортом – ничего, что бы действительно мешало гоняться, вроде приступов резкой боли и так далее.

Если бы я считал, что это будет не слишком умно, что я рискую усугубить травмы, или что кости пока не готовы к таким нагрузкам – я бы не стал выступать на Гран-при. В «Формуле-1» длинный сезон, будет 23 гонки, в Бахрейне ничего не будет решаться. Но я чувствую себя уверенно, врачи тоже уверены, так что я готов», – рассказал Стролл.

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